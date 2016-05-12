Тенденции свадебных аксессуаров: кустовые, пионовидные розы, разнообразная зелень

Главные украшения для невесты, безусловно, венок и букет, сотканные из ароматных бутонов, они навсегда останутся в памяти молодожёнов и гостей. Узнаем тенденции на свадебные аксессуары и создадим красоту с флористом Анастасией Аксеновой.



Нежные и трогательные, с нераспустившимися бутонами. Любимые аксессуары невест чаще всего сплетены из мелких цветов. Кустовые розы, пионовидные розы, разнообразная зелень – в топе свадебных букетов. Флористы, как правило, предпочитают создавать композиции из голландских цветов, они хорошо обработаны химическими растворами и сохраняют свежесть и красоту на протяжении всего торжества.

Табу – лилии, они у многих вызывают аллергию. Пионы – настоящий хит свадебной моды, однако радуют только в июне, так что, если души не чаете в пышных букетах, – поспешите.