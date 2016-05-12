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Тенденции свадебных аксессуаров: кустовые, пионовидные розы, разнообразная зелень

12 мая 2016 10:15
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Главные украшения для невесты, безусловно, венок и букет, сотканные из ароматных бутонов, они навсегда останутся в памяти молодожёнов и гостей. Узнаем тенденции на свадебные аксессуары и создадим красоту с флористом Анастасией Аксеновой.

Тенденции свадебных аксессуаров: кустовые, пионовидные розы, разнообразная зелень -1


Нежные и трогательные, с нераспустившимися бутонами. Любимые аксессуары невест чаще всего сплетены из мелких цветов. Кустовые розы, пионовидные розы, разнообразная зелень – в топе свадебных букетов. Флористы, как правило, предпочитают создавать композиции из голландских цветов, они хорошо обработаны химическими растворами и  сохраняют свежесть и красоту на протяжении всего торжества.

Табу – лилии, они у многих вызывают аллергию. Пионы – настоящий хит свадебной моды, однако радуют только в июне, так что, если души не чаете в пышных букетах, – поспешите.

Тенденции свадебных аксессуаров: кустовые, пионовидные розы, разнообразная зелень -4


Главный тренд в свадебных букетах – естественность и воздушность. Идеально ровные букеты сменили натуральные, с легкой небрежностью. Словно невеста с утра прогулялась по саду и собрала букет из свежих цветов и веточек, перевязала шелковой или кружевной лентой и отправилась под венец.

# Свадьба # Фотофакт # Цветы # Анастасия Аксенова # Анастасия Макеева

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