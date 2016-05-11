Вездесущая плесень: несколько научных фактов, о которых вы не знали

Она появилась на Земле более 200 млн. лет назад. С той поры она убивает и спасает от смерти. Её окрестили «хлебом дьявола» и «плевком Бога». Она невероятно красива и вызывает отвращение. Вездесущая и неистребимая плесень.

Споры этих микроорганизмов есть практически везде: они витают в воздухе, оседают на одежде, любых поверхностях и продуктах питания. Попадая в благоприятную среду с подходящей температурой и влажностью, она благополучно прорастает и стремительно размножается, выделяя вредные токсические вещества.

Грибы бывают разные: одни несут болезни, а без других человек не мыслит своего существования.

Полезные грибы помогают выпекать хлеб, придают особый вкус винам и сырам, и даже способны лечить.

Так в 1928 году английский микробиолог Александр Флеминг случайно обнаружил, что зеленая плесень безвредна для людей и животных, но способна убивать бактерии.

Удивительно, что под саркофагом 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС было обнаружено огромное количество плесени. Она росла, густея в местах усиленного радиационного излучения!

Плесень побывала в Космосе! Споры плесневых грибов прикрепляли к обшивке космического корабля. Выяснилось: в условиях безвоздушного пространства «испытуемые» не просто выжили, а стали еще более агрессивными и устойчивыми.

Глупо считать, что мир издавна принадлежит человеку, разумному и всемогущему. Плесень появилась гораздо раньше нас. Она приспособилась ко всему, что может угрожать живым существам. В случае апокалипсиса, плесень благополучно выживет.