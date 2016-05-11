Что растет на «звездных грядках» заслуженного тренера Беларуси Николая Мирного?

Приусадебный участок Заслуженного тренера Республики Беларусь Николая Николаевича Мирного. Давайте внимательно рассмотрим, что здесь растет.

В первую очередь, бросается в глаза необычная форма участка. Покатистый склон с зеленой травой вдохновил радушного хозяина на создание живописного уголка с узкими ступеньками, бревенчатым мостиком и даже горным ручейком.

Ухоженный земельный участок вплотную прилегает к лесу. Поэтому неудивительно, что на нем растут могучие зеленые сосны. Вырубать их Николай Николаевич не стал, решил сохранить здесь все, что создала сама природа.

Есть на территории еще одна достопримечательность – муравейник. Сначала хозяин нанял рабочих, чтобы те его перенесли подальше в лес. Но на удивление, через несколько дней насекомые снова здесь поселились. Так было решено оставить муравейник в покое и огородить его маленьким забором.

Николай Николаевич живет в собственном доме вместе со своей супругой. Оба любят трудиться на земле, создавать на участке цветочные композиции, выращивать плодовые деревья и кустарники.

А еще на участке Николая Николаевича Мирного нашлось место для небольших грядок. Они удачно вписались в общий дизайн-проект, который, между прочим, разрабатывался собственными усилиями.

В гости к заслуженному тренеру Беларуси часто приезжают гости, друзья. А еще в семье Мирных есть замечательная традиция – каждую неделю собираться всем вместе и мыться вот в этой бане. И конечно, без вкусных и ароматных шашлыков на природе здесь не обойтись!

Николай Николаевич Мирный человек занятой. Но, несмотря на плотный график, он всегда находит время поработать на земельном участке. Это помогает отвлекаться от суеты и быть ближе к природе. Каждый уголок здесь создан с особой любовью, и это нельзя не почувствовать.