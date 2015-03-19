Станут ли роботы неотъемлемыми помощниками человека?

Одной из первых попыток сконструировать роботов, считаются наработки несравненного Леонардо Да Винчи. На найденных чертежах - механический рыцарь, который по задумке мастера должен был уметь двигаться.

С каждым новым днем, роботы способны заменить все больше профессий. Они подрабатывают консультантами в магазине. Робот-медведь способен ухаживать за пожилыми людьми. В одном калифорнийском отеле на страже порядка стоит робот-консьерж. Существуют и роботы-помощники, которые кормят своих владельцев помидорами.

С механической стороны робот набирает все большие обороты. Робототехника совершенствуется. Модели их возможностей меняется день за днем. Кто знает, может, действительно через несколько лет они станут неотъемлемыми помощниками человека.