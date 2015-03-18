Правила этикета. Говорим о чувствах правильно с помощью «цветочного этикета»

Говорить о своих чувствах - нужно! Особенно при помощи цветов. А чтобы не ошибиться с выбором, наши эксперты помогут разобраться с выбором цветов и разгадать их тайные знаки.

Можно подарить человеку ландыш - предложение дружбы, а можно орхидею - и сказать: «Вы великолепны! Я вами восхищаюсь!», и можно подарить белую лилию, сказав о том, «как вы прекрасны»… Желтые тюльпаны из знаменитой песни Наташи Королёвой, дарить можно, но нужно быть осторожными, в зависимости от ситуации.

Ландыши, незабудки, луговые, полевые композиции. Такие изящные и благородные букеты подружатся с юной миледи.

Женщинам старшего возраста подойдут более объемные и длинностебельные. Не стоит дарить цветы белой окраски, например, душистые лилии.

Мужчинам тоже дарят цветы. Обычно крупные и на высоком стебле. Чаще всего особ мужского пола чествуют в особых случаях: день рождения, юбилей, празднование определенной даты или события.

Язык и символика - неразлучный тандем, который нужно учесть при выборе цветочной композиции. Но не стоит забывать и о мероприятии, которое мы собираемся посетить, и об индивидуальных предпочтениях одариваемого.

Например, навещая больного, не следует приносить цветы белых расцветок, так как они будут сливаться с больничным интерьером, а сильно пахнущие растения могут раздражать своим ароматом. В данном случае подойдут букеты нежных кремовых, розовых оттенков.

Если вы посылаете букет с курьером - не забудьте о записке, которая послужит фирменной подписью, как «цветочным комплиментом».

Получать цветы всегда приятно, но грамотно подобранный букет может послужить не только хорошим подарком, но и поводом признаться в ваших чувствах.