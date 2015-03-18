Игровые автоматы - прототипы современного игрового и киношного 3D

Современную игровую индустрию сегодня сложно представить без многочисленных игровых интерактивных развлечений. Но буквально несколько десятилетий назад, одним из самых популярных развлечений являлся игровой автомат.

Раньше «Сделано в СССР» воспринимали, прежде всего, как знак качества. С 1976 по 1991 годы исправно производились уже легендарные игровые автоматы.

По сути, простые механизмы сейчас смело можно назвать прототипом современного игрового и киношного 3D.

На смену отечественным игровым аппаратам пришли иностранные, которые со временем тоже перестали соответствовать, стремительно растущим, запросам игровой индустрии.