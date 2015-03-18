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Игровые автоматы - прототипы современного игрового и киношного 3D

18 марта 2015 09:36
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Современную игровую индустрию сегодня сложно представить без многочисленных игровых интерактивных развлечений. Но буквально несколько десятилетий назад, одним из самых популярных развлечений являлся игровой автомат.

Раньше «Сделано в СССР» воспринимали, прежде всего, как знак качества. С 1976 по 1991 годы исправно производились уже легендарные игровые автоматы.  

По сути, простые механизмы сейчас смело можно назвать прототипом современного игрового и киношного 3D.

На смену отечественным игровым аппаратам пришли иностранные, которые со временем тоже перестали соответствовать, стремительно растущим, запросам игровой индустрии.

# Фотофакт # Это интересно # Игровые автоматы # Наталья Попко

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