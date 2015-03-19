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Как сделать свадьбу самым счастливым днем?

19 марта 2015 10:42
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Тили-тили тесто, жених и невеста! Как сделать идеальным самый счастливый день в вашей жизни? Поделятся профессионалы свадебного дела.

Для начала, вам, конечно, предстоит выбрать свою вторую половинку. Убедиться, что она - действительно та самая. Если выбор сделан - двигаемся дальше.

 Учитывая то, что организация свадебного дела, процесс весьма трудоемкий, будет лучше, если разделить приятные хлопоты с кем-нибудь ещё.

Свадебный организатор - это тот человек, который может учесть абсолютно всё, и все упущенные вами моменты. Основной точкой станет формирование бюджета мероприятия. Как правило, сумма зависит от количества приглашенных гостей и места его проведения, которое, как и платье невесты, должно быть самым красивым.

Лучше всего, если стилистика свадебного торжества будет выдержана до конца. Например, время года поможет определиться с цветом вашей свадьбы, декором, и одним из самых главных моментов - угощением для гостей.

Ну и, конечно же, какими останутся ваши приятные воспоминания, буквально зависит от людей, которые и будут фиксировать те самые счастливые моменты.

Несмотря на сильное желание угодить всем присутствующим на вашей свадьбе, помните: это ваш праздник!

# Свадьба # Фотофакт # Алиса Дударева # Полезные советы # Виктория Герман # Дмитрий Прохор # Павел Кричко

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