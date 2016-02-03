Красивые бархатные руки. Секреты зимнего ухода за руками

Резкие перепады температур и сухой воздух в помещении . Зимой кожа рук страдает особенно. Дело в том, что на тыльной стороне содержится влаги в 4-5 раз меньше, нежели в коже лица. Как защитить ее в морозы, узнаем сейчас!

Красивые бархатные руки – визитная карточка женщины, и в холода они нуждаются в интенсивном уходе. На ветру и морозе кожа быстро становится сухой, краснеет и шелушится. Поэтому руки следует мыть только теплой водой и использовать мыло с нейтральным ph-фактором.

Посуду нужно мыть в перчатках либо наносить крем, содержащий силикон, который покрывает кожу защитной пленкой.

Обязательно использовать питательный крем, не менее 3 раз в день и за 30 мин до выхода на улицу!

Важно дать время крему впитаться, потому что молекулы воды на холоде кристаллизуются и дополнительно травмируют нашу кожу.

Обращайте внимание на состав защитного и питательного крема, хорошо если в нем будут витамины А, Е, В5, а также масла.

Кстати, если вы не собираетесь в ближайшие часы на улицу, то можете использовать глубокоувлажняющий крем или сыворотку, которые будут содержать гиауроновую кислоту, мочевину, глицерин – они быстро восстановят обезвоженную кожу.

Отличным средством по уходу за руками в домашних условиях станут маски. Если кожа повреждена, выполняйте процедуру 1 раз в 2 дня и ежедневно до улучшения.

Маски для рук:

Возьмем желток, взобьём его . Соединяем с 2 ложками оливкового масла. 0536 Данную маску наносим на кожу рук и оставляем на 15 минут. По истечении смываем маску теплой водой, наносим питательный крем.

Если нет аллергии на продукты пчеловодства, можно приготовить маску с медом. Мёд обладает антисептическим регенинирующим действием. Для маски понадобится ложка мёда, которую мы смешиваем с 2 ложками растительного масла оливкового. Простая маска с простыми ингредиентами. Данную маску мы наносим на кожу рук на 15-20 минут и смываем водой комнатной температуры

Идеально делать маску перед сном, надев хлочатобумажные перчатки, так наша кожа будет отдыхать и восстанавливаться. Если руки в хорошем состоянии, перед маской можно выполнить простой пиллинг, смешав молотый кофе с оливковым маслом (можно использовать ферментные инзимные пиллинги, они бережно очищают кожу от роговых чешуек).

Будьте осторожны с глицерином! Это гигроскопичное вещество и если его много, то оно может вытягивать влагу из кожи на себя. Поэтому в увлажняющем креме глицерин не должен занимать лидирующие позиции.

Настоящим спасением для кожи рук зимой станут ванночки. Сделаем одну из них. Смешаем одну столовую ложку морской соли. Соединяем с 3-мя ложками оливкового масла. полученную смесь растворяем в одном литре горячей воды. Эта ванночка обладает тонизирующим и заживляющим свойствами, опускаем руки на 10 мин

Для раздраженной и чувствительной кожи рук отличным средство на основе аптечной ромашки. Рецепт простой 1 ст ложку ромашки нужно заварить в одном литре воды

Шелковыми руки будут и после ванночки на основе семян льна. Смешайте 2 ст. ложки семян нужно залить 2 стаканами воды, довести до кипения и варить 15 минут до кашеобразного состояния. Затем в теплую массу опустить руки на 15 минут. Эта ванночка устраняет самые глубокие трещины.

Парафинотерапия – настоящий бальзам для рук зимой. Теплый парафин поднимает температуру кожи на 1-2 градуса, в результате усиливается кровоток и микроциркуляция. Кожа смягчается, разглаживаются морщинки. К слову, выполнять процедуру можно и в домашних условиях.