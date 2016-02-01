Непредсказуемые существа. Как заставить растение цвести?

Ничто так не радует садовода зимой, как цветение собственных растений дома. К сожалению, далеко не все культуры, которые в природе пышно цветут, в домашних условиях раскрывают свои бутоны. Мы задались вопросом, как стимулировать цветение растений в домашних условиях? За ответом отправились в Центральный ботанический сад.

Нэлла Станиславовна уверяет, растения – существа непредсказуемые. И хоть цветение – процесс естественный, чтобы он происходил, необходимо похлопотать. Регулярная смена «красочного наряда» домашних цветов напрямую зависит от условий роста, внесения удобрений, влажности и температуры воздуха в вашей квартире. Важно обеспечить растениям индивидуальный уход.

Его считают королевским цветком за огромные и изящные цветы. Гиппеаструм красивоцветущее многолетнее растение. Как и все луковичные, гиппеаструм поддается технике выгонки цветов – а это означает, что к нужному сроку вы можете своими руками вырастить живые цветы. Если же этого не происходит, значит, вы в чем-то ему не угодили.