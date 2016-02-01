Непредсказуемые существа. Как заставить растение цвести?
Ничто так не радует садовода зимой, как цветение собственных растений дома. К сожалению, далеко не все культуры, которые в природе пышно цветут, в домашних условиях раскрывают свои бутоны. Мы задались вопросом, как стимулировать цветение растений в домашних условиях? За ответом отправились в Центральный ботанический сад.
Нэлла Станиславовна уверяет, растения – существа непредсказуемые. И хоть цветение – процесс естественный, чтобы он происходил, необходимо похлопотать. Регулярная смена «красочного наряда» домашних цветов напрямую зависит от условий роста, внесения удобрений, влажности и температуры воздуха в вашей квартире. Важно обеспечить растениям индивидуальный уход.
Его считают королевским цветком за огромные и изящные цветы. Гиппеаструм красивоцветущее многолетнее растение. Как и все луковичные, гиппеаструм поддается технике выгонки цветов – а это означает, что к нужному сроку вы можете своими руками вырастить живые цветы. Если же этого не происходит, значит, вы в чем-то ему не угодили.
Запомните, как только из луковицы начинает расти стрелка, следует перенести горшок с гиппеаструмом в теплое место с приблизительной температурой +20°С и хорошим освещением. Когда появится бутон, полив должен стать регулярнее и обильнее. И не забывайте опрыскивать цветонос теплой водой.
Антуриум – красивый и элегантный домашний цветок. Некоторые виды этих тропических растений цветут практически весь год, удивляя крупными яркими цветками.
Он очень популярен из-за своего яркого неповторимого цветения. Он распускает свои дивные нежные цветы, когда за окнами снегопад и очень холодно. Цикломен.
Поливайте его равномерно, аккуратно, а главное, регулярно. Не лейте воду на сами бутоны и распустившиеся цветки, это может сбить цветение и навредить «самочувствию» вашего зеленого любимца.
На какие только хитрости не пойдет садовод, чтобы обмануть матушку-природу! Но все усилия приносят свои плоды. И у вас все обязательно получится.
Относитесь к растениям с любовью, и они ответят вам взаимностью. Ведь цветы, как сердца: их нельзя открыть силой, они должны открыться сами.