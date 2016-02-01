«Острый» вопрос: в чем польза и вред специй и приправ?

Пожалуй, ничто так не меняет вкус блюда, как душистые специи. Пряности не только делают пищу более ароматной, улучшают ее вкусовые свойства, но и влияют на наше здоровье. К примеру, приправы способствуют улучшению переваривания пищи и ее усвоению. К тому же, большинство пряностей с легкостью борются с опасными бактериями, выводят из нашего организма шлаки.

Родиной специй является Восток. Именно там сложилась целая культура употребления приправ. Изначально пряности ценились на вес золота, и позволить добавлять их в пищу могли только зажиточные люди.

Специи в Индии добавляют во все блюда без исключения, даже в чай. Но несмотря на огромное разнообразие всевозможных приправ, есть одна, страстно любимая всеми индийцами.

И если жители Индии с малых лет привыкли к сильно пряной пище, то для нас с вами употребление большого количество специй может обернуться проблемой со здоровьем.

Во всем хороша мера. И в употреблении специй тоже. И пускай душистые приправы принесут вам только пользу.