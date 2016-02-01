Влияние Луны. Что такое Лунный календарь и стоит ли ему верить?

С наступлением темноты на небосклоне неизменно появляется загадочный диск. Его тайны люди пытались объяснить столетиями. Особое влияние Луны на живых существ отмечали ещё в Месопотамии. Тогда и появился первый лунный календарь.

Мистикой всегда наделяли полнолуние. Коровы дают больше молока, волки воют, у некоторых людей обостряется лунатизм. Что только не подмечают любопытные наблюдатели.

Екатерина к лунным календарям всегда относилась скептически, пока однажды на себе не ощутила влияние небесного светила.Это самовнушение девушки или же закономерность?

В Институте физиологии учёные не первый десяток лет занимаются изучением влияния Луны на живых существ.

Оказывается, наши повседневные дела находятся в прямой зависимости от космических ритмов. Луна, направляя свет Солнца в сторону нашей планеты, является своеобразным зеркалом. Фазы Луны формируются в соответствии с её положением относительно Солнца и Земли. Всего их четыре: новолуние, первая четверть, полнолуние и последняя четверть. Учёные утверждают, что оказываемое влияние не подпадает под определённые стандарты. Потому требует индивидуального подхода.

Астрологи же характеризуют новолуние как период истощения организма. Это время, когда необходимо накапливать энергию. 2-ую фазу приравнивают к ощущению ещё неусвоенной пищи в послеобеденное время. Третья же обуславливает равномерное распределение энергетических потоков по телу. А последняя фаза – полнолуние, отличается большим скоплением энергии, которая начинает убывать лишь к концу фазы. Обычно каждая лунная фаза длится около 7-ми дней. При использовании специального календаря следует учитывать не только фазу, но и лунный день, а так же знак зодиака, в котором находится Луна.

Так, если Луна находится в Овне, не следует подвергать зрение большим нагрузкам. А если она в знаке Рака, то вы не найдёте лучшего дня для лечения зубов. Кстати, считается, что в большей степени Луна оказывает влияние на женщин и детей до семи лет.

Животные также очень чувствительны к космическим ритмам. Особенное поведение домашнего питомца может стать своего рода сигналом к скорой смене фазы.

Неоспоримо влияние Луны и на растения. Наши предки всегда очень ответственно относились к посадке и сбору урожая, делали это только в благоприятное время. Например, в период новолуния сок растений поднимается вверх. А в полнолуние – наоборот.

Сегодня 1-ое февраля, начало 4-ой фазы, 23-ий лунный день. Луна находится в знаке Скорпиона. Энергетика дня достаточно тяжелая, однако советы астролога помогут сделать его позитивным и приятным.

Не стоит поддаваться на провокации. Избавляться от старого ненужного, касается и эмоций.

Влияние Луны на организм человека довольно велико. Грамотное использование Лунного календаря способно дать дополнительный толчок к улучшению качества жизни. Главное, держать вектор на позитивный ход событий.