«Мне кажется, счастье». Анна Гуськова рассказала о личном

Анна Гуськова, чемпионка Олимпийских игр 2018 года, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Егор Хрусталёв, ведущий:
Кто за Вами приударял в Корее?
Анна Гуськова, чемпионка Олимпийских игр 2018 года:
Ну, я, конечно, такое не распространяю.
Егор Хрусталёв:
Скажите, хотя бы, из какой страны?
Анна Гуськова:
Нет, я, вообще, такое не говорю никогда. Мне кажется, это – очень здорово: посидеть, об этом побеседовать.
Но я никогда об этом не говорю, потому что, знаете, счастье любит тишину.
Егор Хрусталёв:
Что, прямо там – счастье-счастье? Или такая легкомысленная история?
Анна Гуськова:
Мне кажется, счастье. Да. Может, когда-то и удосужусь сказать, может, и нет.
Егор Хрусталёв:
Просто я думаю, если у Вас было бы там 5-6 ухажёров, Вы бы с удовольствием рассказали. А, если один и хороший, тогда лучше не рассказывать.
Анна Гуськова:
Ну да, Вы правы.
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Фото: vk.com/annyfoxyroxy