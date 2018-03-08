«Мне кажется, счастье». Анна Гуськова рассказала о личном

Анна Гуськова, чемпионка Олимпийских игр 2018 года, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Егор Хрусталёв, ведущий:

Кто за Вами приударял в Корее?

Анна Гуськова, чемпионка Олимпийских игр 2018 года:

Ну, я, конечно, такое не распространяю.

Егор Хрусталёв:

Скажите, хотя бы, из какой страны?

Анна Гуськова:

Нет, я, вообще, такое не говорю никогда. Мне кажется, это – очень здорово: посидеть, об этом побеседовать.

Но я никогда об этом не говорю, потому что, знаете, счастье любит тишину.

Егор Хрусталёв:

Что, прямо там – счастье-счастье? Или такая легкомысленная история?

Анна Гуськова:

Мне кажется, счастье. Да. Может, когда-то и удосужусь сказать, может, и нет.

Егор Хрусталёв:

Просто я думаю, если у Вас было бы там 5-6 ухажёров, Вы бы с удовольствием рассказали. А, если один и хороший, тогда лучше не рассказывать.

Анна Гуськова:

Ну да, Вы правы.

«Стремиться ввысь – отношу это, вообще, к жизни». Большое интервью Анны Гуськовой о спорте, тату и журналистах

Фото: vk.com/annyfoxyroxy