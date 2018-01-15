Зимние Игры в Пхенчхане пройдут без Бьорндалена

Новости Норвегии. Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален не прошёл отбор на Зимние Олимпийские игры 2018. Как сообщает TV 2 Sporten, спортсмен впервые с 1994 года не будет принимать участие в Олимпиаде.

В этом сезоне 43-летний биатлонист ни разу не занимал призовые места на этапах Кубка мира и ни разу не попал в топ-6. Лучшим результатом стало 18 место.

Есть спортсмены, которые справились лучше. Было принято решение, что эти биатлонисты заслуживают поехать в Пхенчхан.

Уле-Эйнар Бьорндален, норвежский биатлонист:

Однажды этот день должен был настать. И вот он здесь.

Ранее супруга биатлониста Дарья Домрачева отметила, что будет надеяться на участие Бьорндалена в ОИ-2018 (подробнее).

За свою карьеру Уле-Эйнар выиграл множество наград. Он самый титулованный спортсмен в истории Зимних Олимпийских игр, биатлонист завоевал 13 медалей, среди которых 8 золотых. У него 20 побед на Чемпионате мира по биатлону, шесть побед в общем зачёте Кубка мира по биатлону.

В 2015 году Бьорндален стал самым возрастным победителем этапов Кубка мира и Олимпийских игр по биатлону в личных гонках. На тот момент Уле-Эйнару был 41 год 10 месяцев и 5 дней.

Два года назад Домрачева и Бьорндален стали родителями.