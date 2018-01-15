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Эти люди еще не сказали свое последнее слово. На кого из белорусов возлагают надежды на Паралимпийских играх

15 января 2018 14:31
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Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» генсекретарь Паралимпийского комитета Беларуси Николай Шудейко и призер Паралимпийских игр, чемпион мира по легкой атлетике, а ныне старший тренер Игорь Фортунов.

Каковы шансы наших спортсменов на Паралимпийских играх?

Эти люди еще не сказали свое последнее слово. На кого из белорусов возлагают надежды на Паралимпийских играх-1

Игорь Фортунов, призер Паралимпийских игр, чемпион мира по легкой атлетике:
Я просто буду болеть за максимальное количество медалей, чтобы каждый наш спортсмен, который туда попадет, смог максимально реализоваться.

Эти люди еще не сказали свое последнее слово. На кого из белорусов возлагают надежды на Паралимпийских играх-3

Николай Шудейко, шеф белорусской миссии на Паралимпийских играх в Корее, генеральный секретарь Паралимпийского комитета Беларуси:
Если есть государственная поддержка, надо отчитываться за деньги, которые были вложены в подготовку спортсменов. Наверное, должны доводиться планы по медальному завоеванию. Мы более общо к этому подходим – мы прогнозируем.

Я считаю, что мы должны выступить достойно. У нас есть опытные: и Ядя Скоробогатая, и Вася Шаптебой, которые являются неоднократными чемпионами и призерами Паралимпийских игр. Также Люда Волчек. Это люди, которые не сказали еще свое последнее слово. Появилась очень амбициозная молодежь. У нас расширился количественный состав. Я думаю, что мы выступим достойно.

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# Паралимпийские игры # Николай Шудейко # Игорь Фортунов

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