Николай Шудейко рассказал, почему Беларусь будет представлена только двумя видами спорта на Паралимпийских играх

В каком предварительно составе белорусская команда отправится на Паралимпийские игры? И в каких дисциплинах можно будет поболеть за наших?

Новости Беларуси. Шеф белорусской миссии на Паралимпийских играх в Корее, генеральный секретарь Паралимпийского комитета Беларуси Николай Николаевич Шудейко и чемпион, призер Паралимпийских игр, чемпион мира по легкой атлетике, а ныне старший тренер Игорь Фортунов ответили на вопросы ведущих программы «Неделя спорта».

Николай Шудейко, шеф белорусской миссии на Паралимпийских играх в Корее, генеральный секретарь Паралимпийского комитета Беларуси:

Будем выступать в двух дисциплинах – лыжных гонках и биатлоне. В соответствии с международными правилами и особенностями паралимпийского спорта, одни и те же спортсмены могут заявиться и в лыжных гонках, и в биатлоне.

Наша белорусская команда будет представлена двумя видами спорта. Что нам мешает развиваться?

Николай Шудейко:

Во-первых, специфика зимних видов спорта. Общее количество зимних видов спорта, включенных в программу Паралимпийских игр, – шесть.

Второй фактор, самый определяющий – это технически сложные виды спорта. У нас страна не зимняя. В горных лыжах нужна экипировка. К тому же, учебно-тренировочные сборы на месте организовать практически невозможно. Поэтому приходится считаться с финансовым положением, со средствами, которые государство выделяет на поддержку паралимпийского спорта.

Третий определяющий фактор – людские ресурсы. На большое количество технически сложных видов спорта мы просто не сможем набрать людей.

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