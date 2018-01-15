Николай Шудейко: «Паралимпийский спорт в Беларуси стал системой»

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» шеф белорусской миссии на Паралимпийских играх в Корее, генеральный секретарь Паралимпийского комитета Беларуси Николай Николаевич Шудейко и чемпион, призер Паралимпийских игр, чемпион мира по легкой атлетике, а ныне старший тренер Игорь Фортунов.

С Паралимпиад белорусские спортсмены привозят больше медалей, чем с Олимпийский игр. С чем это связано?

Игорь Фортунов, призер Паралимпийских игр, чемпион мира по легкой атлетике:

На Олимпийские игры попадают элитные спортсмены. Естественно, все они отличаются огромной силой воли, стойкостью.

Паралимпийский спорт отличается долголетием. Сейчас в Беларуси появляются новые имена, молодые спортсмены. Можно ли сказать, что паралимпийский спорт стал системой?

Николай Шудейко, шеф белорусской миссии на Паралимпийских играх в Корее, генеральный секретарь Паралимпийского комитета Беларуси:

Я с уверенностью это подтверждаю, поскольку мы уже развиваемся, как самостоятельное общественное объединение (имею в виду сам Паралимпийский комитет и сам паралимпийский спорт). Всю историю нашей независимой Беларуси, а корнями это уходит значительно глубже – в наше общее государство – Советский Союз. Поэтому сейчас при целенаправленной, системной поддержке со стороны государства можно сказать, что паралимпийский спорт стал системой.