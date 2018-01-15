Николай Шудейко: «Паралимпийский спорт в Беларуси стал системой»

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» шеф белорусской миссии на Паралимпийских играх в Корее, генеральный секретарь Паралимпийского комитета Беларуси Николай Николаевич Шудейко и чемпион, призер Паралимпийских игр, чемпион мира по легкой атлетике, а ныне старший тренер Игорь Фортунов.
С Паралимпиад белорусские спортсмены привозят больше медалей, чем с Олимпийский игр. С чем это связано?
Игорь Фортунов, призер Паралимпийских игр, чемпион мира по легкой атлетике:
На Олимпийские игры попадают элитные спортсмены. Естественно, все они отличаются огромной силой воли, стойкостью.
Паралимпийский спорт отличается долголетием. Сейчас в Беларуси появляются новые имена, молодые спортсмены. Можно ли сказать, что паралимпийский спорт стал системой?
Николай Шудейко, шеф белорусской миссии на Паралимпийских играх в Корее, генеральный секретарь Паралимпийского комитета Беларуси:
Я с уверенностью это подтверждаю, поскольку мы уже развиваемся, как самостоятельное общественное объединение (имею в виду сам Паралимпийский комитет и сам паралимпийский спорт). Всю историю нашей независимой Беларуси, а корнями это уходит значительно глубже – в наше общее государство – Советский Союз. Поэтому сейчас при целенаправленной, системной поддержке со стороны государства можно сказать, что паралимпийский спорт стал системой.
В Минске открылся спортивный центр для людей с ограниченными возможностями. Насколько это помогло и дало импульс в этом движении?
Игорь Фортунов:
Во-первых, мы получили возможность более грамотно распределять финансовые средства. Люди, которые ближе к паралимпийскому спорту, распределяют эти потоки.
Второе: теперь мы в более сжатые сроки можем для разных видов спорта закупать специализированную экипировку и инвентарь.
Третье (я считаю, что в перспективе это самое главное): мы получили возможность с более раннего времени поддерживать молодых спортсменов.
Мы получили возможность создавать группы, куда молодые ребята попадают, и мы их поддерживаем.
Николай Шудейко:
Четвертое: мы решаем большую социально-политическую задачу. Нас признали равными с остальными олимпийскими федерациями. Этот центр называется «Центр олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта». То есть мы уже интегрируем наш спорт в олимпийский спорт. Всему нашему составу спортсменов, тренеров даем возможность самоутвердиться, самореализоваться.
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