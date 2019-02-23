Женская спринтерская гонка в «Раубичах»: победила Мона Брурссон, Ирина Кривко – 11-я

Новости Беларуси. В белорусских «Раубичах» продолжается чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поддержать участников приехали многочисленные иностранные болельщики, от которых журналисты слышат много восторженных отзывов об организации первенства. Обо всем, что происходит в «Раубичах», готова рассказать корреспондент СТВ Светлана Смарцева.

Светлана Смарцева, СТВ:

Биатлонный день в «Раубичах» завершен, соревнования закончились. К сожалению, это первый соревновательный день, когда белорусы обошлись без медалей. Хотя, конечно, на женскую спринтерскую гонку белорусские болельщики возлагали определенные надежды.

На трассу вышли сразу пять наших биатлонисток. Должна была участвовать еще Анна Сола, но из-за температуры она не смогла выйти на лыжню. На этот раз, к сожалению, у пяти белорусских спортсменок не все получилось. После гонки они поделились с нами комментариями о прошедших соревнованиях. Динара Алимбекова после женского спринта на ЧЕ: «Очень сильно разозлилась из-за того, что промахнулась» «Самочувствие не очень»: Ирина Кривко после спринта на ЧЕ в «Раубичах» Победу в женской спринтерской гонке праздновала шведка Мона Брурссон.