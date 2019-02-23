Бьорндален побывал на трассе в Зеефельде и рассказал о своих впечатлениях

«Протестировал трассу. Сегодня было быстро», – написал норвежский биатлонист.

Новости Норвегии. Недавно Уле-Эйнар Бьорндален рассказал на своей странице в Instagram о впечатлениях от трассы в коммуне Зефельд-ин-Тироль.

За шесть часов видеорассказ Бьорндалена набрал более 13 тысяч просмотров. Стоит упомянуть, что у знаменитого норвежца множество поклонников в самых разных странах, поэтому в комментариях, помимо прочего, иногда появляются просьбы выучить язык.

«Дружище, учи русский»,

«Не понимаю, что ты говоришь»,

«У тебя на одежде написано «Бьорндален», у тебя есть своё производство?»,

«Я тоже хочу одежду с лого «Бьорндален», в Финляндии можно купить?»,

«С Днём защитника отечества, Уле-Эйнар!»,

«Пожалуйста, попроси уроки русского у Дарьи».

Хотя русскоязычные пользователи имеют сложности с пониманием Бьорндалена, они продолжают следить за норвежцем в Instagram.

Зимой 2019 года Уле-Эйнар посетил Минское море.