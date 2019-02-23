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Бьорндален побывал на трассе в Зеефельде и рассказал о своих впечатлениях

23 февраля 2019 14:42
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Новости Норвегии. Недавно Уле-Эйнар Бьорндален рассказал на своей странице в Instagram о впечатлениях от трассы в коммуне Зефельд-ин-Тироль.  

«Протестировал трассу. Сегодня было быстро», – написал норвежский биатлонист.  

Бьорндален побывал на трассе в Зеефельде и рассказал о своих впечатлениях-1

Фото: instagram.com/oleeinarbjorndalen  

За шесть часов видеорассказ Бьорндалена набрал более 13 тысяч просмотров. Стоит упомянуть, что у знаменитого норвежца множество поклонников в самых разных странах, поэтому в комментариях, помимо прочего, иногда появляются просьбы выучить язык.  

«Дружище, учи русский»,  

«Не понимаю, что ты говоришь»,  

«У тебя на одежде написано «Бьорндален», у тебя есть своё производство?»,  

«Я тоже хочу одежду с лого «Бьорндален», в Финляндии можно купить?»,  

«С Днём защитника отечества, Уле-Эйнар!»,  

«Пожалуйста, попроси уроки русского у Дарьи».  

Хотя русскоязычные пользователи имеют сложности с пониманием Бьорндалена, они продолжают следить за норвежцем в Instagram.  

Зимой 2019 года Уле-Эйнар посетил Минское море.  

Биатлонист удивился числу рыбаков и оценил снег – подробнее здесь.  

# Биатлон # Уле-Эйнар Бьорндален

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