Бьорндален побывал на трассе в Зеефельде и рассказал о своих впечатлениях

Новости Норвегии. Недавно Уле-Эйнар Бьорндален рассказал на своей странице в Instagram о впечатлениях от трассы в коммуне Зефельд-ин-Тироль.
«Протестировал трассу. Сегодня было быстро», – написал норвежский биатлонист.
Новости Норвегии. Недавно Уле-Эйнар Бьорндален рассказал на своей странице в Instagram о впечатлениях от трассы в коммуне Зефельд-ин-Тироль.
«Протестировал трассу. Сегодня было быстро», – написал норвежский биатлонист.
Фото: instagram.com/oleeinarbjorndalen
За шесть часов видеорассказ Бьорндалена набрал более 13 тысяч просмотров. Стоит упомянуть, что у знаменитого норвежца множество поклонников в самых разных странах, поэтому в комментариях, помимо прочего, иногда появляются просьбы выучить язык.
«Дружище, учи русский»,
«Не понимаю, что ты говоришь»,
«У тебя на одежде написано «Бьорндален», у тебя есть своё производство?»,
«Я тоже хочу одежду с лого «Бьорндален», в Финляндии можно купить?»,
«С Днём защитника отечества, Уле-Эйнар!»,
«Пожалуйста, попроси уроки русского у Дарьи».
Хотя русскоязычные пользователи имеют сложности с пониманием Бьорндалена, они продолжают следить за норвежцем в Instagram.
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