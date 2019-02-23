ЧЕ по биатлону в «Раубичах». Мужской спринт выиграл Тарьей Бё. Текстовый онлайн

Новости Беларуси. 23 февраля в «Раубичах» четвёртый день чемпионата Европы по биатлону стартовал с мужского спринта. Гонка началась в 11:00. Тройкой лучших стали норвежец Тарьей Бё с золотой медалью, швед Йеспер Нелин с серебряной и россиянин Дмитрий Малышко с бронзовой.

Корреспондент СТВ Наталья Федорцова рассказывает, как прошла гонка.

Чемпионат Европы по биатлону – третий соревновательный день. Прямо сейчас следим за спринтерской гонкой среди мужчин. В стартовом составе 116 человек. Среди них шесть белорусов: Антон Смольский, Владимир Чепелин, Роман Ялеотнов, Сергей Бочарников, Максим Воробей и Никита Лобастов.

Первым из этого секстета стартует Антон Смольский – под 21-ым номером. Полетели!

Кстати говоря, повезло сегодня биатлонистам с погодой. В Раубичах уже не такой сильный ветер, как был вчера. Но всё равно спортсменам на огневом рубеже непросто.

На отсечке 1.6 км наш Антон проигрывает лидеру Тарьей Бё 6.9 секунд – 4 место. Кстати, норвежец выходит победителем на каждой отсечке.

Тем временем стартует и Владимир Чепелин.

Хотя, Тарьей не справляется со стрельбой и уходит на штрафной круг.

Смольский промахивается на огневом рубеже.

А вот уже на отсечке 4.9 км на первое место вышел украинец Пидручный, подвинув Бё.

Первый огневой рубеж Чепелина. Отстрелялся с промахом и ушёл на штрафной круг.

Тем временем Бё за 10 секунд чисто отстрелялся на стойке, и пытается вернуть себе лидерскую позицию.

Вновь Смольский допускает промах. На отсечке в 6 км Антон идёт восьмым с отставанием в 31.5 с.

Пока первым на финиш пришёл Дмитрий Малышко с результатом 22:15.6. Но это пока.

Но пока Тарьей ещё может попасть на пьедестал. Ух, жарко тут!

Выигрывает пока Бё у Малышко.

Тем временем Смольский пересёк финишную черту с результатом 22:47.9.

Вновь остаётся одна мишень незакрытой у Чепелина.

Тем временем наш Роман Ялеонтов не справляется со стойкой – три промаха.

Чепелин пока финиширует 18-ым, 1:31.6 отставание от Бё. А Смольский, к сожалению, уже выбыл из 10-ки лидеров.

Ялеотнов приходит 19-ым. А вот за бронзу очень жаркая борьба. Буквально десятые доли секунд сохранили за Малышко третью строчку.

А мы пока ждём результаты стрельбы Бочарникова. Один промах. Кстати, по итогам второго огневого рубежа Сергей на втором месте.

Бочарников прибегает пятым! 44 секунды отставание от лидера.

Увы, но второй огневой рубеж не удался Максиму Воробью – 3 промаха. Вместе с Лобастовым биатлонист покоряет штрафные круги.

Максим Воробей финиширует 30-ым. После первого огневого рубежа был шанс у биатлониста, но на втором у Максима было три промаха.

Тем временем Лобастов чисто отстрелялся. Ждём его финиша. 57 место – два промаха на первом огневом рубеже и не самая высокая скорость. Но для возраста Никиты – очень даже неплохой старт.

Итак, тройка победителей:

1. Тарьей Бё – Норвегия.

2. Йеспер Нелин – Швеция.

3. Дмитрий Малышко – Россия.

Что касается белорусов, то ближе всего к пьедесталу оказался Сергей Бочарников – пятое место, следом на 22-ой позиции Антон Смольский, Максим Воробей 32-ой, Владимир Чепелин – 34-ый, на 35-ой строчке расположился Роман Ялеонтов, и замкнул нашу шестёрку Никита Лобастов на 59-ом месте.