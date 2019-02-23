Сергей Бочарников на ЧЕ-2019: «Один промах – в общем-то, неплохо на спринте»

Новости Беларуси. 23 февраля очень неплохие шансы на то, чтобы пополнить медальную копилку белорусской команды на ЧЕ по биатлону-2019 имел Сергей Бочарников в мужской спринтерской гонке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ему не хватило совсем немного – он занят пятое место.

ЧЕ по биатлону в «Раубичах». Мужской спринт выиграл Тарьей Бё. Текстовый онлайн