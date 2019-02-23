«Самочувствие не очень»: Ирина Кривко после спринта на ЧЕ в «Раубичах»

Ирина Кривко, бронзовый призер чемпионата Европы по биатлону в смешанной эстафете:

Вы можете видеть результат, что, наверное, самочувствие не очень. Сейчас, конечно, трасса лучше, и ветер на огневом рубеже не такой. Но все равно получилось, что одна ошибка.