«Самочувствие не очень»: Ирина Кривко после спринта на ЧЕ в «Раубичах»

Новости Беларуси. В белорусских «Раубичах» продолжается чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В белорусских «Раубичах» продолжается чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ирина Кривко, бронзовый призер чемпионата Европы по биатлону в смешанной эстафете:
Вы можете видеть результат, что, наверное, самочувствие не очень. Сейчас, конечно, трасса лучше, и ветер на огневом рубеже не такой. Но все равно получилось, что одна ошибка.