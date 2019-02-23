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«Самочувствие не очень»: Ирина Кривко после спринта на ЧЕ в «Раубичах»

23 февраля 2019 14:23
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Новости Беларуси. В белорусских «Раубичах» продолжается чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Самочувствие не очень»: Ирина Кривко после спринта на ЧЕ в «Раубичах»-1

Ирина Кривко, бронзовый призер чемпионата Европы по биатлону в смешанной эстафете:
Вы можете видеть результат, что, наверное, самочувствие не очень. Сейчас, конечно, трасса лучше, и ветер на огневом рубеже не такой. Но все равно получилось, что одна ошибка.

# Биатлон # Фотофакт

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