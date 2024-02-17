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Женская сборная Беларуси взяла бронзу эстафеты на спартакиаде в Златоусте

17 февраля 2024 13:14
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Женская сборная Беларуси заняла третье место в эстафете на зимней Всероссийской спартакиаде в Златоусте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Женская сборная Беларуси взяла бронзу эстафеты на спартакиаде в Златоусте-1

На старт гонки вышли 12 квартетов, нашу команду представили Анна Сола, Дарья Кудаева, Динара Смольская и Ирина Лещенко. Первый этап прошел безупречно. Сола пронеслась по дистанции, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах, и передала эстафету первой с более чем минутным запасом над преследовательницами.

Этап Кудаевой вышел менее радужным. Еще до второй стрельбы Дарья растеряла половину преимущества. В финишный коридор Кудаева заходила уже третьей с отставанием в 40 секунд. Динара Смольская стреляла практически безупречно, но подвела скорость. Финишер команды Ирина Лещенко закрыла все 10 мишеней и сохранила бронзовую позицию.

# Спортивные соревнования # Анна Сола # Дарья Кудаева # Динара Смольская # Ирина Лещенко

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