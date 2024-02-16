Белоруски Ванесса Колодинская и Ирина Курочкина взяли золото на чемпионате Европы по борьбе

Белорусский триумф в Будапеште! Ванесса Колодинская и Ирина Курочкина – чемпионки Европы 2024 года по борьбе. 16 февраля в финалах наши девушки были вне конкуренции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Колодинская стала лучшей в весе до 53 килограммов. Причем в решающем поединке она не оставила никаких шансов Эмме Малгрем из Швеции и выиграла со счетом 10:2. Курочкина успех подруги по команде поддержала и в финале весовой категории до 57 килограммов также уверенно расправилась со своей оппоненткой Эвелиной Николовой из Болгарии – 7:2. Отметим, для обеих наших спортсменок это третье золото чемпионата Европы в карьере.