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Хоккеисты «Динамо-Шинника» на выезде обыграли «Русских витязей»

17 февраля 2024 13:13
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Хоккеисты «Динамо-Шинника» одержали вторую победу подряд в последней выездной серии регулярного чемпионата МХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты «Динамо-Шинника» на выезде обыграли «Русских витязей»-1

В соперниках значились «Русские витязи». По ходу матча белорусы дважды выходили вперед усилиями Александра Муромцева, но оба раза хозяева отыгрывались. В начале заключительной трети Степан Звягин обеспечил «динамовцам» лидерство, установив цифры 3:2, которые и продержались до финальной сирены. Победа над прямым конкурентом позволила нашему коллективу вернуться в топ-3 Серебряного дивизиона Запада.

# Хоккей

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