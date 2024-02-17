Хоккеисты «Динамо-Шинника» на выезде обыграли «Русских витязей»

В соперниках значились «Русские витязи». По ходу матча белорусы дважды выходили вперед усилиями Александра Муромцева, но оба раза хозяева отыгрывались. В начале заключительной трети Степан Звягин обеспечил «динамовцам» лидерство, установив цифры 3:2, которые и продержались до финальной сирены. Победа над прямым конкурентом позволила нашему коллективу вернуться в топ-3 Серебряного дивизиона Запада.