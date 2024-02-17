Команда Президента – лидер сезона любительского чемпионата по хоккею

Первый этап Республиканских соревнований по хоккею среди любительских команд на призы Президентского спортклуба близится к финалу. Перед серией плей-офф очевидный лидер – команда главы государства, в ее активе восемь баллов. Следом идут Минская и Брестская области. На четвертой строке – хоккеисты гродненского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно с ними на льду «Олимпик-Арены» 17 февраля встретились минчане. После стартовой сирены хоккеисты вступили в активную борьбу. Первая шайба влетела в ворота гостей за 6 минут до завершения отрезка. Исполнителем стал Артем Антоненко. Как обычно, любители демонстрировали зрелищный хоккей в современных скоростных тенденциях. Счет на табло после первой 20-минутки – 2:0 в пользу команды Президента.

Артем Антоненко, нападающий команды Президента Беларуси:

Все бегут, хотят, бросают, борются, поэтому легких матчей нет уже.

Артур Дриндрожик, нападающий команды Гродненской области:

Все вышли получать удовольствие, все-таки это хоккейный праздник в городе, не какой-то матч плей-офф или битва за Кубок. Поэтому приходите играть в свое удовольствие, получать удовольствие от хоккея.