Ждём в полуфинале. Илья Шиманович показал лучшее время чемпионата мира в Абу-Даби на дистанции 50 метров брассом

Новости Беларуси. В Абу-Даби продолжается чемпионат мира по плаванию на короткой воде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В утренней сессии белорусы не впечатлили. Отлично проявил себя разве что недавний золотой медалист Илья Шиманович. Он показал лучшее время на дистанции 50 метров брассом. Соответственно, наш спортсмен точно выступит в полуфинале.