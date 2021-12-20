Ждём в полуфинале. Илья Шиманович показал лучшее время чемпионата мира в Абу-Даби на дистанции 50 метров брассом

Новости Беларуси. В Абу-Даби продолжается чемпионат мира по плаванию на короткой воде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В Абу-Даби продолжается чемпионат мира по плаванию на короткой воде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В утренней сессии белорусы не впечатлили. Отлично проявил себя разве что недавний золотой медалист Илья Шиманович. Он показал лучшее время на дистанции 50 метров брассом. Соответственно, наш спортсмен точно выступит в полуфинале.
Анастасия Шкурдай попробовала силы на сотне баттерфляем. Не задалось. В итоговом протоколе она 17-я и первая запасная. Анастасия Караковская плыла 50 метров вольным и закончила дистанцию 18-й. Таким образом, в вечерней сессии Шиманович будет участвовать в 1/2 финала, а Георгий Пекарский выступит в финале 50 метров баттерфляем.