Егор Шарангович отметился очередным бомбардирским баллом в матче НХЛ

На счету нашего форварда результативная передача. Белорус втащил шайбу в чужую зону, развернулся и сделал скидку назад. Бросок после поправления оказался голевым. Нападающий выходил на лед в четвертом звене, отыграл 10 минут 13 секунд и закончил матч с показателем полезности 0.

«Нью-Джерси» с 25 очками занимает 12-е место среди 16 команд Восточной конференции.