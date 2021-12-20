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Егор Шарангович отметился очередным бомбардирским баллом в матче НХЛ

20 декабря 2021 12:20
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Новости Беларуси. Егор Шарангович отметился очередным бомбардирским баллом в НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Егор Шарангович отметился очередным бомбардирским баллом в матче НХЛ-1

На счету нашего форварда результативная передача. Белорус втащил шайбу в чужую зону, развернулся и сделал скидку назад. Бросок после поправления оказался голевым. Нападающий выходил на лед в четвертом звене, отыграл 10 минут 13 секунд и закончил матч с показателем полезности 0.

«Нью-Джерси» с 25 очками занимает 12-е место среди 16 команд Восточной конференции.

# Хоккей # Егор Шарангович # Фотофакт

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