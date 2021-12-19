«Я видел голодные глаза спортсменов». Анатолий Симончик о секретах успеха белорусской школы муай-тай

Новости Беларуси. В студии рубрики «Спорттаймер» программы «Неделя» первый заместитель председателя Федерации кикбоксинга и таиландского бокса, вице-президент Европейской федерации муай-тай, член исполкома Международной федерации ассоциаций муай-тай IFMA Анатолий Симончик.

Юлия Силипицкая, СТВ:

Муай-тай не олимпийский вид спорта, тем не менее у вас много людей, которые к вам идут. В чем секрет успеха?

Анатолий Симончик, первый заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса:

В Международной федерации муай-тай IFMA, которая признана Международным олимпийским комитетом, входит 146 стран. Юлия Силипицкая:

Этого же не знают наши белорусы, они все равно к вам идут. Как вы их там зазываете? Мы поставили во главу угла воспитание своих тренеров Анатолий Симончик:

Дело в том, что, наверное, секрет в энтузиазме. У нас много задают вопросов: как Беларусь в муай-тай – пятикратные чемпионы мира, пятикратные чемпионы Европы? Юлия Силипицкая:

Да. Как? Я тоже задаю вопрос. Анатолий Симончик:

Мы все пытаемся делать качественно. В определенной мере мы поставили во главу угла воспитание своих тренеров. Юлия Силипицкая:

Сначала вы воспитывали тренеров, а потом только начали спортсменов?

Анатолий Симончик:

Конечно. Мы сделали ступенчатую систему. Спортсмен подготовлен – Маша приехала из Новополоцка, она занималась в клубе – там на уровне тренеров, дальше передача в высшее звено, выше и выше. Юлия Силипицкая:

В этом секрет? То, что у вас есть передача спортсменов? Анатолий Симончик:

Конечно. Есть тренер детский, он занимается с детьми. Ребенок начинает вырастать, начинает показывать результат, он передает в высшее звено. Это система подготовки. Чтобы участвовать в чемпионате республики у нас, нужно выиграть сначала областные соревнования. Не выиграл – не прошел. Анатолий Симончик:

У нас клубная система. И клуб становится второй семьей. Там проводятся другие мероприятия, совместные праздники, вечеринки. Юлия Силипицкая:

У вас такая европейская уже система. Анатолий Симончик:

Конечно. Выходы в лес. Мы хотим создать социум, научить людей общаться. Юлия Силипицкая:

Много у вас таких умных и красивых? Анатолий Симончик:

Вы знаете, да. У нас Маша – заслуженный мастер спорта, Лена Лешкевич – заслуженный мастер спорта, у которой тоже муж-тренер, она замужем, все прекрасно, семья, все хорошо. Юлия Силипицкая:

И тоже все красавицы и умницы.

Анатолий Симончик:

Да. И, кстати, Лена Лешкевич находится в составе сборной команды МВД. Она лейтенант МВД. Я думаю, что очень серьезно муай-тай помогает. Он очень сильно дисциплинирует. Во-первых, тренировка. Во-вторых, будем говорить, для весовых категорий это очень своеобразная диета. Я видел голодные глаза спортсменов, когда мы были на чемпионате Европы в 2018-м во Франции. Та же Лена Лешкевич, еще девочки. Приходят, куча пирожных лежит, и они смотрят – салатик. Мы впервые выиграли звание чемпионов мира по муай-тай в 2005 году Анатолий Симончик:

На ринг боец должен выходить с уверенностью, что он победит. Если у него малейшее сомнение, лучше не выходить на ринг. Анатолий Симончик:

Еще раз говорю: философия. На бои выходят под белорусскую музыку, в вышиванках белорусских. Обязательно флаг, атрибутика, клубная атрибутика, атрибутика сборной, государственная символика. 2005 год, мы впервые выиграли звание чемпионов мира. И тайцы сразу убрали кубок.

Анатолий Симончик:

Да, они первые, все остальное их не интересует. Я подошел и спросил, где кубок. «Нельзя вывозить». Но я их заставил, у меня до сих пор в федерации в кабинете стоит стеклышко, где написано World Muay Thai championship – 2005. Это для нас самая дорогая награда. Но мы забрали еще четыре раза. В 2021 году вся команда привезла 35 медалей чемпионата мира по муай-тай Юлия Силипицкая:

Нынешний чемпионат мира. Вы повезли такой широкий десант, но почему-то золота не было. Анатолий Симончик:

Впервые за 10 лет совместили все чемпионаты: детский, юниорский и взрослый. Самой маленькой участнице было 10 лет. Вся команда привезла 35 медалей. Для нас золотая, серебряная или бронзовая – они абсолютно одинаковые. Потому что это через пот, кровь, через не могу, не хочу.

Юлия Силипицкая:

А вы не боитесь, что вот эти малыши себя сейчас проявили, а потом с возрастом потеряют интерес? Анатолий Симончик:

Есть такое понятие, как отсев. Анатолий Симончик:

Смотрите, не глядя на пандемию, мы в прошлом году провели все республиканские свои соревнования. Юлия Силипицкая:

Вот поэтому мы и выиграли. Анатолий Симончик:

Да, абсолютно так. Массу клубных турниров. И каждую субботу, воскресенье в каком-то клубе у нас проходят соревнования. Юлия Силипицкая:

То есть у вас постоянно идет такая работа. Как конвейер?

Анатолий Симончик:

Как говорят, движуха. Юлия Силипицкая:

Вы в тренде. Анатолий Симончик:

С молодежью работаем. Очень сильно нам помог проект «Смелый шаг». К концу этого года откроем шестой клуб в Гродно. Мы охватили всю республику. У нас больше 200 детей от 10 до 15 лет занимаются, уже несколько человек выполнили норматив кандидата в мастера спорта. По правилам, заниматься кикбоксингом и тайским боксом детям можно с 9 лет Юлия Силипицкая:

А какие результаты вы уже ждете от проекта сейчас? Или они уже есть? Анатолий Симончик:

Они есть. Мы уже провели республиканские соревнования проекта «Смелый шаг» в этом году, в котором участвовало, по-моему, 127 человек. Юлия Силипицкая:

С какого возраста лучше к вам приходить? Анатолий Симончик:

Вообще, официально, по правилам, по всем медицинским показателям, по правилам Минспорта, заниматься кикбоксингом и тайским боксом, участвовать в соревнованиях можно с 9 лет. Но в клубы набирают где-то с 7-8 лет. Они начинают заниматься ОФП. Кстати, на одном из чемпионатов мира у Маши был самый быстрый нокаут – 3-4 секунды с австралийкой. Вышли, пожали друг другу руки, шаг назад, и австралийка не успела еще понять, Маша бьет хай-кик. Беларусь – единственная страна в мире, которая на своей территории провела чемпионат мира и чемпионат Европы по муай-тай Юлия Силипицкая:

И австралийка лежит.