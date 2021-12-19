Пришла в кикбоксинг, потому что заинтересовал тренер. Чемпионка мира по тайскому боксу – о личной жизни, победах и ОИ

Новости Беларуси. Есть виды спорта, которые медальные постоянно, но олимпийский пьедестал пока их мечта. Сборная Беларуси по муай-тай вернулась с чемпионата мира с россыпью медалей, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. В чем секрет успеха, мы узнаем непосредственно у самих спортсменов, а также функционеров.

Юлия Силипицкая, СТВ:

У нас в студии первый заместитель председателя Федерации кикбоксинга и таиландского бокса, вице-президент Европейской федерации муай-тай, член исполкома Международной федерации ассоциаций муай-тай IFMA Анатолий Симончик и многократная чемпионка мира по муай-тай Мария Белуш. Муай-тай – не олимпийский вид спорта, тем не менее у вас много людей, которые к вам идут. В чем секрет успеха? Как вы их там зазываете?

Мария Белуш, двукратная чемпионка мира по таиландскому боксу:

Потому что красивый вид спорта со своей энергетикой, со своей историей очень древней. Философией. Юлия Силипицкая:

А ты часто выигрывала, проходила? Я знаю, что все-таки на твоем 23-летнем пути спортивном… Мария Белуш:

Да, слава богу, в 1999 году я пришла в первый раз. В 2000-м я уже поехала на чемпионат мира. Юлия Силипицкая:

Тебя танцами завлекло или философией? Мария Белуш:

Я пришла в кикбоксинг, потому что меня заинтересовал тренер. Шикарный тренер. Он выявил мой характер. Вы знаете, что я не могла ударить человека. Мне так было страшно. На данном этапе очень важно, чтобы установился контакт, грубо говоря, спортсмена и тренера. Юлия Силипицкая:

А есть плохие тренеры? Мария Белуш:

Не бывает. Это как врач. Каждый же себе подбирает по своей энергетике, по своему отношению. Юлия Силипицкая:

Когда у вас хватает время на детей? Вы мама троих детей.

Мария Белуш:

У меня замечательный муж, который понимает. Я еду на чемпионат мира, выигрываю, возвращаюсь и беременею. И так три раза. Юлия Силипицкая:

Еще у вас есть работа. Мария Белуш:

Да. Я являюсь сотрудником Государственного комитета судебных экспертиз, эксперт-криминалист. Майор юстиции. Юлия Силипицкая:

В других видах спорта бойцовско-борцовских они так же действуют, как и вы. Но у вас больше медалей намного.

Мария Белуш:

Что может быть лучше, когда ты стоишь на пьедестале и играет твой родной гимн? И ты тоже поешь с гимном. И такое чувство – оно непередаваемое. Юлия Силипицкая:

Нынешний чемпионат мира. Вы повезли такой широкий десант. Но почему-то золота не было? Мария Белуш:

Некоторые первый раз приехали, дебютировали. Представляете, какая это нагрузка. Юлия Силипицкая:

Я представляю. А вот вы бы, Маша, своих 10-летних отдали бы вот сейчас на чемпионат мира?

Мария Белуш:

Вы знаете что, отдала бы. Юлия Силипицкая:

А вы не боитесь, что вот эти малыши себя сейчас проявили, а потом немножечко с возрастом потеряют интерес? Мария Белуш:

Идет работа с детьми плановая. То есть сначала их подготавливают, обкатывают. Юлия Силипицкая:

Маша, тебе будет дышать в спину молодежь. Мария Белуш:

Я только рада, конкуренция воспитывает. Юлия Силипицкая:

Философией обрастают. За 23 года сколько раз вам пришлось уклоняться от ударов в лицо? За это время вы уже должны быть такой знаете, практически супергероем. Мария Белуш:

Вы знаете, слава богу, удавалось и уклоняться и защищаться, потому что ни разу у меня не было ни фингала, ни сломанного носа. Слава богу, все хорошо. Поэтому я и говорю, что тайский бокс, это просто выйти и набить кому-нибудь лицо. Это как игра в шахматы. Это очень интеллектуально.

Анатолий Симончик, первый заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса:

Кстати, на одном из чемпионатов мира у Маши был самый быстрый нокаут – 3-4 секунды с австралийкой. Вышли, пожали друг другу руки, шаг назад и австралийка не успела еще понять, Маша бьет хай-кик. Она ее прочитала. С одной стороны, это уже не арифметика, а математика. Надо просчитать человека, прочитать. Юлия Силипицкая:

Они у вас все читающие? Мария Белуш:

Учатся, у каждого есть своя фишка. Юлия Силипицкая:

То есть, сколько медалей, столько читающих. Мария Белуш:

По факту очень важную роль играет тренер. Юлия Силипицкая:

Всегда. Мария Белуш:

В моей победе, могу точно сказать, что это 60 % – это тренерское, 20 % – это врач, который диагностирует.

Юлия Силипицкая:

Маша, так я вот к тому, вы еще как, собираетесь баловаться в ринге и хотите иметь желание на олимпийский пьедестал зайти? Мария Белуш:

Вы знаете, к сожалению, до 40 лет же можно, мне кажется, что по возрасту я не пройду. Я очень надеюсь, у меня осталось пару лет, что мне еще дадут возможность еще позащищать нашу страну. Юлия Силипицкая:

Пока карьеру не завершаешь?