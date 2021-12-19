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Пришла в кикбоксинг, потому что заинтересовал тренер. Чемпионка мира по тайскому боксу – о личной жизни, победах и ОИ

19 декабря 2021 17:44
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Новости Беларуси. Есть виды спорта, которые медальные постоянно, но олимпийский пьедестал пока их мечта. Сборная Беларуси по муай-тай вернулась с чемпионата мира с россыпью медалей, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. В чем секрет успеха, мы узнаем непосредственно у самих спортсменов, а также функционеров.  

Пришла в кикбоксинг, потому что заинтересовал тренер. Чемпионка мира по тайскому боксу – о личной жизни, победах и ОИ-1

Юлия Силипицкая, СТВ:  
У нас в студии первый заместитель председателя Федерации кикбоксинга и таиландского бокса, вице-президент Европейской федерации муай-тай, член исполкома Международной федерации ассоциаций муай-тай IFMA Анатолий Симончик и многократная чемпионка мира по муай-тай Мария Белуш.  

Муай-тай – не олимпийский вид спорта, тем не менее у вас много людей, которые к вам идут. В чем секрет успеха? Как вы их там зазываете?  

Пришла в кикбоксинг, потому что заинтересовал тренер. Чемпионка мира по тайскому боксу – о личной жизни, победах и ОИ-4

Мария Белуш, двукратная чемпионка мира по таиландскому боксу:  
Потому что красивый вид спорта со своей энергетикой, со своей историей очень древней. Философией.  

Юлия Силипицкая:  
А ты часто выигрывала, проходила? Я знаю, что все-таки на твоем 23-летнем пути спортивном…  

Мария Белуш:  
Да, слава богу, в 1999 году я пришла в первый раз. В 2000-м я уже поехала на чемпионат мира.  

Юлия Силипицкая:  
Тебя танцами завлекло или философией?  

Мария Белуш:  
Я пришла в кикбоксинг, потому что меня заинтересовал тренер. Шикарный тренер. Он выявил мой характер. Вы знаете, что я не могла ударить человека. Мне так было страшно. На данном этапе очень важно, чтобы установился контакт, грубо говоря, спортсмена и тренера.  

Юлия Силипицкая:  
А есть плохие тренеры?  

Мария Белуш:  
Не бывает. Это как врач. Каждый же себе подбирает по своей энергетике, по своему отношению.  

Юлия Силипицкая:  
Когда у вас хватает время на детей? Вы мама троих детей.  

Пришла в кикбоксинг, потому что заинтересовал тренер. Чемпионка мира по тайскому боксу – о личной жизни, победах и ОИ-7

Мария Белуш:  
У меня замечательный муж, который понимает. Я еду на чемпионат мира, выигрываю, возвращаюсь и беременею. И так три раза.  

Юлия Силипицкая:  
Еще у вас есть работа.  

Мария Белуш:  
Да. Я являюсь сотрудником Государственного комитета судебных экспертиз, эксперт-криминалист. Майор юстиции.  

Юлия Силипицкая:  
В других видах спорта бойцовско-борцовских они так же действуют, как и вы. Но у вас больше медалей намного.  

Пришла в кикбоксинг, потому что заинтересовал тренер. Чемпионка мира по тайскому боксу – о личной жизни, победах и ОИ-10

Мария Белуш:  
Что может быть лучше, когда ты стоишь на пьедестале и играет твой родной гимн? И ты тоже поешь с гимном. И такое чувство – оно непередаваемое.  

Юлия Силипицкая:  
Нынешний чемпионат мира. Вы повезли такой широкий десант. Но почему-то золота не было?  

Мария Белуш:  
Некоторые первый раз приехали, дебютировали. Представляете, какая это нагрузка.  

Юлия Силипицкая:  
Я представляю. А вот вы бы, Маша, своих 10-летних отдали бы вот сейчас на чемпионат мира?  

Пришла в кикбоксинг, потому что заинтересовал тренер. Чемпионка мира по тайскому боксу – о личной жизни, победах и ОИ-13

Мария Белуш:  
Вы знаете что, отдала бы.  

Юлия Силипицкая:  
А вы не боитесь, что вот эти малыши себя сейчас проявили, а потом немножечко с возрастом потеряют интерес?  

Мария Белуш:  
Идет работа с детьми плановая. То есть сначала их подготавливают, обкатывают.  

Юлия Силипицкая:  
Маша, тебе будет дышать в спину молодежь.  

Мария Белуш:  
Я только рада, конкуренция воспитывает.  

Юлия Силипицкая:  
Философией обрастают. За 23 года сколько раз вам пришлось уклоняться от ударов в лицо? За это время вы уже должны быть такой знаете, практически супергероем.  

Мария Белуш:  
Вы знаете, слава богу, удавалось и уклоняться и защищаться, потому что ни разу у меня не было ни фингала, ни сломанного носа. Слава богу, все хорошо. Поэтому я и говорю, что тайский бокс, это просто выйти и набить кому-нибудь лицо. Это как игра в шахматы. Это очень интеллектуально.  

Пришла в кикбоксинг, потому что заинтересовал тренер. Чемпионка мира по тайскому боксу – о личной жизни, победах и ОИ-16

Анатолий Симончик, первый заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса:
Кстати, на одном из чемпионатов мира у Маши был самый быстрый нокаут – 3-4 секунды с австралийкой. Вышли, пожали друг другу руки, шаг назад и австралийка не успела еще понять, Маша бьет хай-кик. Она ее прочитала. С одной стороны, это уже не арифметика, а математика. Надо просчитать человека, прочитать.  

Юлия Силипицкая:  
Они у вас все читающие?  

Мария Белуш:  
Учатся, у каждого есть своя фишка.  

Юлия Силипицкая:  
То есть, сколько медалей, столько читающих.  

Мария Белуш:  
По факту очень важную роль играет тренер.  

Юлия Силипицкая:  
Всегда.  

Мария Белуш:  
В моей победе, могу точно сказать, что это 60 % – это тренерское, 20 % – это врач, который диагностирует.  

Пришла в кикбоксинг, потому что заинтересовал тренер. Чемпионка мира по тайскому боксу – о личной жизни, победах и ОИ-19

Юлия Силипицкая:  
Маша, так я вот к тому, вы еще как, собираетесь баловаться в ринге и хотите иметь желание на олимпийский пьедестал зайти?  

Мария Белуш:  
Вы знаете, к сожалению, до 40 лет же можно, мне кажется, что по возрасту я не пройду. Я очень надеюсь, у меня осталось пару лет, что мне еще дадут возможность еще позащищать нашу страну.  

Юлия Силипицкая:  
Пока карьеру не завершаешь?  

Пришла в кикбоксинг, потому что заинтересовал тренер. Чемпионка мира по тайскому боксу – о личной жизни, победах и ОИ-22

Мария Белуш:  
Нет, пока не хочу.  

Юлия Силипицкая:  
Олимпийские игры, Олимпийские игры, вы как самбисты. Да будете вы на этой Олимпиаде. А там что?  

Мария Белуш:  
Повторить. Чтобы, как и на чемпионате мира, заняли мы первое общекомандное место, чтобы максимально все стали олимпийскими чемпионами.  

# Интервью # Юлия Силипицкая # Мария Белуш # Анатолий Симончик # Фотофакт

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