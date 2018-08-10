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Роман Бегунов о победе над «Зенитом»: «Посмотрите вокруг, на трибуны. Оттуда и черпали энергию»

10 августа 2018 09:58
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Новости Беларуси. Итоговая победа «Динамо» со счетом 4:0 кардинальным образом меняет расклад сил, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Матч, который войдёт в историю. Разбираем игру минского «Динамо» с «Зенитом»

Роман Бегунов о победе над «Зенитом»: «Посмотрите вокруг, на трибуны. Оттуда и черпали энергию»-1

В ответной игре на «Петровском» «Зениту» нужно забивать минимум 4, при этом оставить свои ворота сухими. Впрочем, сейчас Сергею Гуренко важно правильно настроить команду. Потому что пока «Динамо» выиграло один матч, а не все противостояние.

Роман Бегунов о победе над «Зенитом»: «Посмотрите вокруг, на трибуны. Оттуда и черпали энергию»-4

Роман Бегунов о победе над «Зенитом»: «Посмотрите вокруг, на трибуны. Оттуда и черпали энергию»-6

Роман Бегунов, защитник ФК «Динамо-Минск»:
Посмотрите вокруг, на трибуны. Оттуда и черпали энергию. Вышли высокорослые ребята, у соперника начали много подач использовать. Где-то справлялись, где-то не справлялись. Но хорошо, что так все закончилось.

# Футбол Беларуси # Роман Бегунов # Фотофакт

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