Роман Бегунов о победе над «Зенитом»: «Посмотрите вокруг, на трибуны. Оттуда и черпали энергию»

В ответной игре на «Петровском» «Зениту» нужно забивать минимум 4, при этом оставить свои ворота сухими. Впрочем, сейчас Сергею Гуренко важно правильно настроить команду. Потому что пока «Динамо» выиграло один матч, а не все противостояние.