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Первый матч под руководством Захарова: белорусы обыграли французов на «Турнире четырёх наций»

07 ноября 2019 18:51
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею провела первый матч под руководством нового главного тренера Михаила Захарова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый матч под руководством Захарова: белорусы обыграли французов на «Турнире четырёх наций»-1

На «Турнире четырех наций» в латвийской Лиепае наши парни встречались с французами. «Трехцветные» открыли счет, но благодаря трем шайбам во второй 20-минутке белорусы перехватили инициативу. Французы сократили отставание, а под занавес встречи наши парни забросили еще раз. 4:2, победа сборной Беларуси.

Первый матч под руководством Захарова: белорусы обыграли французов на «Турнире четырёх наций»-4

У наших хоккеистов шайбы на счету Белевича, Стефановича, Сусло и Лопачука. 8 ноября команда под управлением Михаила Захарова сыграет со Словенией, 9 ноября – с Латвией.

# Хоккей Беларуси # Михаил Захаров # Фотофакт

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