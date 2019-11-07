Первый матч под руководством Захарова: белорусы обыграли французов на «Турнире четырёх наций»

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею провела первый матч под руководством нового главного тренера Михаила Захарова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На «Турнире четырех наций» в латвийской Лиепае наши парни встречались с французами. «Трехцветные» открыли счет, но благодаря трем шайбам во второй 20-минутке белорусы перехватили инициативу. Французы сократили отставание, а под занавес встречи наши парни забросили еще раз. 4:2, победа сборной Беларуси.