«Успеем на пляж, давайте тренироваться». Как возрождали турнир «Золотая шайба»

Когда-то мяч или шайбу гоняли по дворам в каждом районе. С 60-х на весь Союз гремел турнир «Золотая шайба». Но во времена больших политических перемен, взрослым было не до детских турниров – любительский хоккей ожидал закономерный спад. В одной из серий проекта «Я шагаю по стране» рассказали о том, как возрождали «Золотую шайбу».

С 1997-го «Золотая шайба» – это турнир на призы Президента. Тогда еще в Беларуси было всего четыре ледовые площадки. Сегодня их более 30: Пружаны, Ивацевичи, Орша, Пинск, Жлобин...

А это Горки. Ледовый дворец. Один из спортивных объектов, которыми Беларусь приросла в новейшей истории. Сегодня кроме специализированной школы, здесь тренируется любительская команда, трижды выигравшая ту самую «Золотую шайбу».

Иван Высоцкий, тренер любительской команды по хоккею «Сокол» (Горки):

Дети тренируются на хорошем льду, уберут здесь, машины почистят этот лед. Конечно, это большое подспорье, это не сравнить с хоккейной коробкой.

Накал страстей, как в большом спорте. Тренировки, матчи и принципиальные соперники. Иван Высоцкий:

Приходят сами. Я вам скажу, лето, я говорю: «Мальчишки, идите загорайте». Самому хочется иногда отдохнуть. – «Нет, мы успеем на пляж, давайте тренироваться».

Великолепная пятерка: пара защитников, в нападении лучший бомбардир и капитан. Готовятся к очередным успехам.