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«Успеем на пляж, давайте тренироваться». Как возрождали турнир «Золотая шайба»

07 ноября 2019 19:43
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Когда-то мяч или шайбу гоняли по дворам в каждом районе. С 60-х на весь Союз гремел турнир «Золотая шайба». Но во времена больших политических перемен, взрослым было не до детских турниров – любительский хоккей ожидал закономерный спад.

В одной из серий проекта «Я шагаю по стране» рассказали о том, как возрождали «Золотую шайбу».

«Успеем на пляж, давайте тренироваться». Как возрождали турнир «Золотая шайба»-1

С 1997-го «Золотая шайба» – это турнир на призы Президента. Тогда еще в Беларуси было всего четыре ледовые площадки. Сегодня их более 30: Пружаны, Ивацевичи, Орша, Пинск, Жлобин...

«Успеем на пляж, давайте тренироваться». Как возрождали турнир «Золотая шайба»-4

А это Горки. Ледовый дворец. Один из спортивных объектов, которыми Беларусь приросла в новейшей истории. Сегодня кроме специализированной школы, здесь тренируется любительская команда, трижды выигравшая ту самую «Золотую шайбу».

«Успеем на пляж, давайте тренироваться». Как возрождали турнир «Золотая шайба»-7

Иван Высоцкий, тренер любительской команды по хоккею «Сокол» (Горки):
Дети тренируются на хорошем льду, уберут здесь, машины почистят этот лед. Конечно, это большое подспорье, это не сравнить с хоккейной коробкой.

«Успеем на пляж, давайте тренироваться». Как возрождали турнир «Золотая шайба»-10

Накал страстей, как в большом спорте. Тренировки, матчи и принципиальные соперники.

Иван Высоцкий:
Приходят сами. Я вам скажу, лето, я говорю: «Мальчишки, идите загорайте». Самому хочется иногда отдохнуть. – «Нет, мы успеем на пляж, давайте тренироваться».

«Успеем на пляж, давайте тренироваться». Как возрождали турнир «Золотая шайба»-13

Великолепная пятерка: пара защитников, в нападении лучший бомбардир и капитан. Готовятся к очередным успехам.

«Успеем на пляж, давайте тренироваться». Как возрождали турнир «Золотая шайба»-16

Подробности – в видеоматериале

# Золотая шайба # Иван Высоцкий # Фотофакт

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