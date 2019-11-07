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Дмитрий Шульга о команде на «Кубке Президентского спортивного клуба»: мы брали лидеров

07 ноября 2019 18:56
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Новости Беларуси. В Минске 8 ноября стартует международный турнир среди юношеских сборных «Кубок Президентского спортивного клуба», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дмитрий Шульга о команде на «Кубке Президентского спортивного клуба»: мы брали лидеров-1

Участие принимают четыре страны: Беларусь, Россия, Латвия, Словакия. Лидером по количеству побед за всю историю соревнований является российская команда – она восемь раз становились чемпионами. Хозяева поднимались на верхнюю строчку пьедестала трижды.

Дмитрий Шульга о команде на «Кубке Президентского спортивного клуба»: мы брали лидеров-4

7 ноября у ребят состоялись первые тренировки. Основа белорусского состава – спортсмены, играющие в высшей лиге за команду U-17. Также в форме сборной мы увидим Илью Шуринова из «Динамо-Москвы» и Илью Гаврилова из «Спартака».

Дмитрий Шульга о команде на «Кубке Президентского спортивного клуба»: мы брали лидеров-7

Дмитрий Шульга, главный тренер юношеской сборной Беларуси по хоккею (U-17):
Когда отбирали ребят на просмотры, в основном, конечно же, мы брали лидеров своих команд. То есть оценивали их по статистическим показателям. Ну а дальше уже три месяца мы отработали – кого-то отобрали, кого-то отправили. Пока что те, кто остались, они выступают здесь.

Для того, чтобы сыграться, у них времени было достаточно. Многие из них, в принципе, одноклубники. Мы имеем в нападении, допустим, готовые связки, пары, где ребята вместе играли. Поэтому по взаимодействию проблем, по идее, не должно быть, вопрос по качеству игры.

Дмитрий Шульга о команде на «Кубке Президентского спортивного клуба»: мы брали лидеров-10

Розыгрыш кубка пройдет с 8 по 10 ноября. Все игры будут сыграны на малой площадке «Чижовка-Арены».

# Хоккей Беларуси # Дмитрий Шульга # Фотофакт

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