Дмитрий Шульга о команде на «Кубке Президентского спортивного клуба»: мы брали лидеров

Участие принимают четыре страны: Беларусь, Россия, Латвия, Словакия. Лидером по количеству побед за всю историю соревнований является российская команда – она восемь раз становились чемпионами. Хозяева поднимались на верхнюю строчку пьедестала трижды.

7 ноября у ребят состоялись первые тренировки. Основа белорусского состава – спортсмены, играющие в высшей лиге за команду U-17. Также в форме сборной мы увидим Илью Шуринова из «Динамо-Москвы» и Илью Гаврилова из «Спартака».

Дмитрий Шульга, главный тренер юношеской сборной Беларуси по хоккею (U-17):

Когда отбирали ребят на просмотры, в основном, конечно же, мы брали лидеров своих команд. То есть оценивали их по статистическим показателям. Ну а дальше уже три месяца мы отработали – кого-то отобрали, кого-то отправили. Пока что те, кто остались, они выступают здесь.

Для того, чтобы сыграться, у них времени было достаточно. Многие из них, в принципе, одноклубники. Мы имеем в нападении, допустим, готовые связки, пары, где ребята вместе играли. Поэтому по взаимодействию проблем, по идее, не должно быть, вопрос по качеству игры.