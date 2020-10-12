Закончился ЧЕ по академической гребле. Белорусы не привезли из Польши медалей

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по академической гребле осталась без наград на чемпионате Европы в Польше, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ближе всех к пьедесталу познанского форума в классе двоек парных легкого веса подобрались Елена Фурман и Анастасия Янина – экипаж пришел к финишу четвертым. В 2019 году в Швейцарии наши девушки чемпионат Европы выиграли.