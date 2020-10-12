Закончился ЧЕ по академической гребле. Белорусы не привезли из Польши медалей

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по академической гребле осталась без наград на чемпионате Европы в Польше, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по академической гребле осталась без наград на чемпионате Европы в Польше, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Ближе всех к пьедесталу познанского форума в классе двоек парных легкого веса подобрались Елена Фурман и Анастасия Янина – экипаж пришел к финишу четвертым. В 2019 году в Швейцарии наши девушки чемпионат Европы выиграли.
Что касается остальных представителей сборной Беларуси, то Яна Цупа и Татьяна Климович стали седьмыми в гонках двоек-парных. Ксения Романовская и Дина Галуц заняли восьмое место в заездах женских двоек без рулевого. В медальном зачете победила команда Нидерландов, на ее счету 11 медалей, 8 из которых золотые.