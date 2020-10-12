Прямой эфир

Закончился ЧЕ по академической гребле. Белорусы не привезли из Польши медалей

12 октября 2020 20:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по академической гребле осталась без наград на чемпионате Европы в Польше, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Закончился ЧЕ по академической гребле. Белорусы не привезли из Польши медалей-1

Ближе всех к пьедесталу познанского форума в классе двоек парных легкого веса подобрались Елена Фурман и Анастасия Янина – экипаж пришел к финишу четвертым. В 2019 году в Швейцарии наши девушки чемпионат Европы выиграли.

Закончился ЧЕ по академической гребле. Белорусы не привезли из Польши медалей-4

Что касается остальных представителей сборной Беларуси, то Яна Цупа и Татьяна Климович стали седьмыми в гонках двоек-парных. Ксения Романовская и Дина Галуц заняли восьмое место в заездах женских двоек без рулевого. В медальном зачете победила команда Нидерландов, на ее счету 11 медалей, 8 из которых золотые.

# Гребля # Елена Фурман # Анастасия Янина # Яна Цупа # Татьяна Климович # Ксения Романовская # Дина Галуц # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как проходят будни юных белорусских хоккеистов
11 октября 2020 17:57

Как проходят будни юных белорусских хоккеистов

В Федерации хоккея рассказали, зачем создали Тренерский совет детско-юношеского хоккея
11 октября 2020 17:57

В Федерации хоккея рассказали, зачем создали Тренерский совет детско-юношеского хоккея

Хоккей достался по наследству. Дети нападающего Андрея Стася пошли по стопам знаменитого отца
11 октября 2020 17:56

Хоккей достался по наследству. Дети нападающего Андрея Стася пошли по стопам знаменитого отца