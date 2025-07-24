В Лондоне прошла акция протеста против строительства очередного пункта приёма беженцев

Британию захлестнула волна антимигрантских протестов. Из пригородов они перекинулись и на столицу Королевства. В Лондоне сотни людей вышли на улицы, требуя остановить строительство очередного пункта приема беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они оккупировали один из фешенебельных районов города, где находится множество офисов и дорогих магазинов. Обстановка начала накаляться, когда на место проведения пикета прибыла группа демонстрантов, выступающая в защиту мигрантов. В их сторону посыпались угрозы и оскорбления от воинственно настроенных протестующих. Чтобы развести враждующие стороны и не допустить беспорядков, в дело пришлось вмешаться полиции. Правоохранители выставили оцепление и призвали митингующих разойтись. Но безуспешно.

Мы здесь, чтобы выразить солидарность с беженцами и заявить, что не они создают проблемы в обществе и что мы должны объединиться и выступить против тех, кто сеет ненависть и насилие.

По данным полиции, в эти выходные ультраправые группировки намерены провести многочисленные акции протеста. Для предотвращения беспорядков и погромов власти мобилизовали несколько тысяч правоохранителей.