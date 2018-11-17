Алина Змушко установила новый национальный рекорд на 100 метрах брассом на соревнованиях в Минске

Новости Беларуси. В Минске 17 ноября завершился международный турнир на призы Белорусской федерации плавания, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соревнования проходили в столице уже во второй раз. На дорожке в 2018 году соревновались более 200 человек из России, Латвии, Украины и Беларуси. В первый же день был установлен национальный рекорд: Алина Змушко на дистанции 100 метров брассом показала лучшее время.