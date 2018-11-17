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Алина Змушко установила новый национальный рекорд на 100 метрах брассом на соревнованиях в Минске

17 ноября 2018 20:28
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Новости Беларуси. В Минске 17 ноября завершился международный турнир на призы Белорусской федерации плавания, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соревнования проходили в столице уже во второй раз. На дорожке в 2018 году соревновались более 200 человек из России, Латвии, Украины и Беларуси. В первый же день был установлен национальный рекорд: Алина Змушко на дистанции 100 метров брассом показала лучшее время.

Алина Змушко установила новый национальный рекорд на 100 метрах брассом на соревнованиях в Минске-1

Наталья Шоломицкая, главный тренер национальной команды, заместитель председателя Белорусской федерации плавания:
Сейчас команда ведет подготовку к Чемпионату мира, который состоится с 11 но 16 декабря в Китае. Конечно, сейчас еще не пик формы, но ребята уже имеют очень неплохой уровень результатов.

Алина Змушко установила новый национальный рекорд на 100 метрах брассом на соревнованиях в Минске-4

Награждала победителей минского турнира белорусская золотая рыбка – трехкратная олимпийская призерка Александра Герасименя.

# Плавание # Алина Змушко # Наталья Шоломицкая # Александра Герасименя # Фотофакт

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