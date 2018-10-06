Фигуристка Загитова обновила мировой рекорд. Свой же

Новости России. После успешного выступления в Германии Загитова обновила мировой рекорд на турнире Japan Open. Предыдущий рекорд принадлежал самой Алине.

На турнире по фигурному катанию в японском городе Сайтама 16-летняя россиянка откатала в произвольную программу на 159,18 балла. Этим она превзошла своё же достижение в немецком Оберстдорфе (158,50 балла).

Отрыв от второго места составил почти 30 баллов. Второй стала японка Каори Сакамото с 130,28 баллами.