Фигуристка Загитова обновила мировой рекорд. Свой же

Новости России. После успешного выступления в Германии Загитова обновила мировой рекорд на турнире Japan Open. Предыдущий рекорд принадлежал самой Алине.
На турнире по фигурному катанию в японском городе Сайтама 16-летняя россиянка откатала в произвольную программу на 159,18 балла. Этим она превзошла своё же достижение в немецком Оберстдорфе (158,50 балла).
Отрыв от второго места составил почти 30 баллов. Второй стала японка Каори Сакамото с 130,28 баллами.
Фото: instagram.com/azagitova
Выступление Загитовой помогло сборной Европы, в состав которой она входит, занять второе место в соревнованиях. На первом месте оказалась сборная хозяев. На третьей строчке команда Северной Америки.
Стоит отметить, что по старой системе оценивания всё ещё лидирует Евгения Медведева, которая в 2017 году установила 160,46 балла.
Летом 2018 года мы рассказывали о том, как проводят время выдающиеся российские фигуристки.
Медведева веселилась с божьей коровкой, а Загитова получила личную печать (здесь подробнее).