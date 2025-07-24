В Амурской области разбился пассажирский самолёт Ан-24

Авиакатастрофа в России. В Амурской области разбился пассажирский самолет Ан-24, на борту которого находились около 50 человек. По предварительным данным, все они погибли. Лайнер выполнял рейс Хабаровск – Тында. Около 13:00 по местному времени он перестал выходить на связь и пропал с радаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.