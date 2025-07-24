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В Амурской области разбился пассажирский самолёт Ан-24

24 июля 2025 10:37
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Авиакатастрофа в России. В Амурской области разбился пассажирский самолет Ан-24, на борту которого находились около 50 человек. По предварительным данным, все они погибли. Лайнер выполнял рейс Хабаровск – Тында. Около 13:00 по местному времени он перестал выходить на связь и пропал с радаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Амурской области разбился пассажирский самолёт Ан-24-2

Обломки самолета были обнаружены в 15 километрах от Тынды. К месту происшествия сейчас направляется группа спасателей. Как сообщили в экстренных службах, в качестве версии крушения рассматривается ошибка экипажа при заходе на посадку при плохой видимости. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию катастрофы. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. 

# Россия # Возгорание самолета # Авиакатастрофа

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