В Амурской области разбился пассажирский самолёт Ан-24

Авиакатастрофа в России. В Амурской области разбился пассажирский самолет Ан-24, на борту которого находились около 50 человек. По предварительным данным, все они погибли. Лайнер выполнял рейс Хабаровск – Тында. Около 13:00 по местному времени он перестал выходить на связь и пропал с радаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обломки самолета были обнаружены в 15 километрах от Тынды. К месту происшествия сейчас направляется группа спасателей. Как сообщили в экстренных службах, в качестве версии крушения рассматривается ошибка экипажа при заходе на посадку при плохой видимости. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию катастрофы. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей.