«Мы ожидали большего»: открытый чемпионат Беларуси по настольному теннису

Из белорусов борьбу продолжает только Павел Платонов. 17 ноября он выиграл у японского спортсмена 4:1. А вот еще один лидер команды, Александр Ханин, с таким же счетом уступил китайскому спортсмену, который впоследствии стал чемпионом в турнире до 21 года. У девушек до стадии четвертьфиналов никто не дошел.

Александр Петкевич, председатель Белорусской федерации настольного тенниса:

Если говорить о выступлении белорусской команды, то мы ожидали большего, особенно от женской половины, в которой уже практически никого не осталось в основной сетке и все закончили.

Здесь присутствуют президент Европейского союза настольного тенниса Рональд Крамер, и генеральный секретарь, и технический делегат. Здесь проходило совещание по подготовке к Европейским играм. Все отметили очень удачную организацию.