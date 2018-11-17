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«Мы ожидали большего»: открытый чемпионат Беларуси по настольному теннису

17 ноября 2018 20:01
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Новости Беларуси. В Минске продолжается открытый чемпионат страны по настольному теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Мы ожидали большего»: открытый чемпионат Беларуси по настольному теннису-1

Из белорусов борьбу продолжает только Павел Платонов. 17 ноября он выиграл у японского спортсмена 4:1. А вот еще один лидер команды, Александр Ханин, с таким же счетом уступил китайскому спортсмену, который впоследствии стал чемпионом в турнире до 21 года. У девушек до стадии четвертьфиналов никто не дошел. 

«Мы ожидали большего»: открытый чемпионат Беларуси по настольному теннису-4

Александр Петкевич, председатель Белорусской федерации настольного тенниса:
Если говорить о выступлении белорусской команды, то мы ожидали большего, особенно от женской половины, в которой уже практически никого не осталось в основной сетке и все закончили.

Здесь присутствуют президент Европейского союза настольного тенниса Рональд Крамер, и генеральный секретарь, и технический делегат. Здесь проходило совещание по подготовке к Европейским играм. Все отметили очень удачную организацию.

«Мы ожидали большего»: открытый чемпионат Беларуси по настольному теннису-7

18 ноября в столичном Дворце тенниса состоятся финальные матчи.

# Настольный теннис # Александр Петкевич # Фотофакт

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