«Танцуйте, наслаждайтесь и вступайте в серьёзные отношения»: в Минске проходит танцевальный марафон

Мероприятие такого формата Минск принимает впервые, однако желающих принять участие оказалось много. В большинстве это любители, однако с большим опытом за плечами.

Лидия Кац-Лазарева, руководитель заслуженного коллектива Беларуси танцевального клуба «Мара»: Есть люди, которые сразу из огня да в полымя, а есть те, кто очень осторожны. Но, по крайней мере, мы приложили все усилия для того, чтобы проинформировать: танцуйте, наслаждайтесь и вступайте в серьезные отношения. Танцы вам в этом помогут.

Людмила Романова, участница танцевального марафона:

Нам сказали, что в среду будет единственная репетиция, что можно хоть чуть-чуть потанцевать с партнером. А у меня партнера нет уже столько лет. Хожу, танцую абы с кем – то с одним, то с другим, постоянного нет. И я пригласила своего знакомого по балу в оперном театре. Я в нем буду участвовать уже в десятый раз.

Марафон получился насыщенным и разнообразным: всего 7 бальных дисциплин. За любительскими парами наблюдало профессиональное жюри. Именно оно выбрало победителей марафона: пару, которая протанцует дольше всех.