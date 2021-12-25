БЧ победил «Дорожник» в матче на Кубке Беларуси. Почему тренер всё равно недоволен игрой?

Гомельские футзалисты выходили на противостояние в качестве фаворита. В пользу этого говорило их положение в турнирной таблице чемпионата страны, где они занимают первое место. Именно гости и открыли счет. Но минчане просто так сдаваться не собирались и смогли «показать зубы», ответив двумя голами. БЧ активизировался тут же. И на перерыв он ушел, имея отрыв в два мяча. Всю вторую 20-минутку хозяева пытались исправить проигрышную ситуацию, но догнать гомельчан оказалось невыполнимой задачей. Как итог – 8:6 – победа БЧ.

Дмитрий Некрашевич, главный тренер МФК БЧ:

Результатом я доволен, потому что мы прошли, забили на два гола больше, чем соперник, но при этом пропустили шесть. Поэтому содержанием игры, особенно в обороне, я не удовлетворен. Очень большие вопросы у меня к ребятам по игровой дисциплине – нельзя так много пропускать. А так прошли. Мы серьезно готовились к этому матчу, потому что знали, что соперник – там ребята играют довольно мастеровитые, они на одну игру могут собраться, они это доказали. Хорошо, что мы были посвежее, перевернули вовремя матч в свою сторону, довели его до победы.

Центральным матчем одной восьмой финала стала встреча двух топовых клубов страны: «Столицы» и «ВРЗ», в котором сильнее, с минимальным перевесом, оказались гомельские футболисты. Матчи следующего этапа турнира начнутся 29 декабря.