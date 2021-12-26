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Теннис. Александра Саснович покинула топ-100 мирового рейтинга

26 декабря 2021 17:26
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Новости Беларуси. Яна Нестерова завоевала бронзу Кубка мира по хай-дайвингу – прыжкам в воду с экстремальных высот, а также получила пропуск на чемпионат мира-2022, который в мае пройдет в Японии, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.

Теннис. Александра Саснович покинула топ-100 мирового рейтинга-1

В рейтингах WTA значатся 25 белорусок. Арина Соболенко по-прежнему вторая ракетка мира, Барти возглавляет. Экс-первая – Виктория Азаренко, сохранила 27-ю позицию, Александра Саснович покинула топ-100 и расположилась на 107-м месте. В топ-200 еще две наших красавицы – Ольга Говорцова и Юлия Готовко.

Теннис. Александра Саснович покинула топ-100 мирового рейтинга-4

Волейбольный кубок страны у женщин достался «Минчанке», у мужчин – «Шахтеру». В баскетболе обладателями кубка стали «Цмокі» и «Горизонт».

Теннис. Александра Саснович покинула топ-100 мирового рейтинга-7

Сборная Беларуси завершает 2021 год на 94-м месте рейтинга Международной федерации футбола.

# Теннис # Арина Соболенко # Ольга Говорцова # Юлия Готовко # Виктория Азаренко # Александра Саснович # Фотофакт

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