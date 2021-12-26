Теннис. Александра Саснович покинула топ-100 мирового рейтинга
Новости Беларуси. Яна Нестерова завоевала бронзу Кубка мира по хай-дайвингу – прыжкам в воду с экстремальных высот, а также получила пропуск на чемпионат мира-2022, который в мае пройдет в Японии, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.
В рейтингах WTA значатся 25 белорусок. Арина Соболенко по-прежнему вторая ракетка мира, Барти возглавляет. Экс-первая – Виктория Азаренко, сохранила 27-ю позицию, Александра Саснович покинула топ-100 и расположилась на 107-м месте. В топ-200 еще две наших красавицы – Ольга Говорцова и Юлия Готовко.
Волейбольный кубок страны у женщин достался «Минчанке», у мужчин – «Шахтеру». В баскетболе обладателями кубка стали «Цмокі» и «Горизонт».
Сборная Беларуси завершает 2021 год на 94-м месте рейтинга Международной федерации футбола.