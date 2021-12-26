Теннис. Александра Саснович покинула топ-100 мирового рейтинга

Новости Беларуси. Яна Нестерова завоевала бронзу Кубка мира по хай-дайвингу – прыжкам в воду с экстремальных высот, а также получила пропуск на чемпионат мира-2022, который в мае пройдет в Японии, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.