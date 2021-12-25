Прямой эфир

«Всегда едем побеждать». Баскетболистки из российской «Спарты энд К» сыграли с «БГУ-Цмоки». Как прошёл матч?

25 декабря 2021 17:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске завершился международный турнир по баскетболу среди девушек до 18 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соревнованиях принимали участие четыре команды, среди которых были и зарубежные гостьи.  

25 декабря состоялся «золотой матч», в котором девушки из российской «Спарты энд К» встретились с нашими «БГУ-Цмоки». Игра получилась напряженной: белоруски старались изо всех сил, но викторию отпраздновали восточные соседки.  

«Всегда едем побеждать». Баскетболистки из российской «Спарты энд К» сыграли с «БГУ-Цмоки». Как прошёл матч?-1

Несмотря на результат встречи, в зале царила дружеская атмосфера. Ведь главное здесь не победа, а международный опыт, который получили обе команды. А наставники в свою очередь уже договорились об ответном товарищеском матче.  

«Всегда едем побеждать». Баскетболистки из российской «Спарты энд К» сыграли с «БГУ-Цмоки». Как прошёл матч?-4

Александра Кирьякова, тренер команды «Спарта энд К»:  
Мы всегда едем побеждать, но ехали посмотреть, первый опыт наш с командами из Беларуси. Поэтому мы благодарны организаторам, что нас пригласили сюда. Нам очень здесь нравится: и как организован турнир, и команды нам нравятся. Спасибо огромное!  

«Всегда едем побеждать». Баскетболистки из российской «Спарты энд К» сыграли с «БГУ-Цмоки». Как прошёл матч?-7

Софья Люлина, игрок команды «Спарта энд К»:  
Мы очень рады, что перед Новым годом у нас получилось хорошо выступить. Это все заслугами партнеров, потому что они дают передачи, они настраивают.    

«Всегда едем побеждать». Баскетболистки из российской «Спарты энд К» сыграли с «БГУ-Цмоки». Как прошёл матч?-10

Церемония награждения отгремела, все девушки получили свои заслуженные награды. Но на этом международные турниры не заканчиваются.  

«Всегда едем побеждать». Баскетболистки из российской «Спарты энд К» сыграли с «БГУ-Цмоки». Как прошёл матч?-13

Уже в воскресенье, 26 декабря, в борьбу вступят баскетболистки 2008-2009 годов рождения.   

# Баскетбол # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
БЧ победил «Дорожник» в матче на Кубке Беларуси. Почему тренер всё равно недоволен игрой?
25 декабря 2021 15:50

БЧ победил «Дорожник» в матче на Кубке Беларуси. Почему тренер всё равно недоволен игрой?

Двое хоккеистов во время матча в Швейцарии провалились под лёд. Их вытаскивали все игроки и судьи
25 декабря 2021 15:03

Двое хоккеистов во время матча в Швейцарии провалились под лёд. Их вытаскивали все игроки и судьи

«Минчанка» стала обладателем женского Кубка Беларуси по волейболу
24 декабря 2021 19:55

«Минчанка» стала обладателем женского Кубка Беларуси по волейболу