«Всегда едем побеждать». Баскетболистки из российской «Спарты энд К» сыграли с «БГУ-Цмоки». Как прошёл матч?

Новости Беларуси. В Минске завершился международный турнир по баскетболу среди девушек до 18 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соревнованиях принимали участие четыре команды, среди которых были и зарубежные гостьи.

25 декабря состоялся «золотой матч», в котором девушки из российской «Спарты энд К» встретились с нашими «БГУ-Цмоки». Игра получилась напряженной: белоруски старались изо всех сил, но викторию отпраздновали восточные соседки.