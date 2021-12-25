«Всегда едем побеждать». Баскетболистки из российской «Спарты энд К» сыграли с «БГУ-Цмоки». Как прошёл матч?
Новости Беларуси. В Минске завершился международный турнир по баскетболу среди девушек до 18 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соревнованиях принимали участие четыре команды, среди которых были и зарубежные гостьи.
25 декабря состоялся «золотой матч», в котором девушки из российской «Спарты энд К» встретились с нашими «БГУ-Цмоки». Игра получилась напряженной: белоруски старались изо всех сил, но викторию отпраздновали восточные соседки.
Несмотря на результат встречи, в зале царила дружеская атмосфера. Ведь главное здесь не победа, а международный опыт, который получили обе команды. А наставники в свою очередь уже договорились об ответном товарищеском матче.
Александра Кирьякова, тренер команды «Спарта энд К»:
Мы всегда едем побеждать, но ехали посмотреть, первый опыт наш с командами из Беларуси. Поэтому мы благодарны организаторам, что нас пригласили сюда. Нам очень здесь нравится: и как организован турнир, и команды нам нравятся. Спасибо огромное!
Софья Люлина, игрок команды «Спарта энд К»:
Мы очень рады, что перед Новым годом у нас получилось хорошо выступить. Это все заслугами партнеров, потому что они дают передачи, они настраивают.
Церемония награждения отгремела, все девушки получили свои заслуженные награды. Но на этом международные турниры не заканчиваются.
Уже в воскресенье, 26 декабря, в борьбу вступят баскетболистки 2008-2009 годов рождения.