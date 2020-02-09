«Задача – максимум привлечь молодежи». Дмитрий Базылев о реформах в самбо и резервах белорусской команды

Новости Беларуси. Кто бойцовские качества проявляет регулярно, так это белорусские самбисты. На вторых Европейских играх они выиграли 15 медалей, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. А затем случился информационный вакуум. Да и вообще о самбо, как правило, вспоминают от силы пару раз в год после топ-турниров. Мы решили исправить эту ситуацию и пригласили к нам в гости главного тренера сборной Беларуси Дмитрия Базылева. Сейчас мы готовимся к международному турниру категории «А» на призы Президента Беларуси Кристина Момот, СТВ:

Чем живет сборная Беларуси, к чему готовится?

Дмитрий Базылев:

У нас начало сезона. Сейчас мы готовимся к международному турниру категории «А» на призы Президента Беларуси. Это традиционный турнир, 24-й по счету. Он пройдет в полноценном формате. Единственное, поменялся сейчас регламент. Это был открытый чемпионат Республики Беларусь, теперь это турнир категории «А». Допускается от Беларуси четыре человека в весовой категории. Кристина Момот:

То есть выше этого турнира нет? Дмитрий Базылев:

Да. Только чемпионат Европы и чемпионат мира. Этот турнир останется для нас отборочным. Будем смотреть, кто в какой форме. Победители заслужат право участвовать в чемпионате Европы. Виталий Гурков, СТВ:

Вы рады этим изменениям? Дмитрий Базылев:

Пока трудно сказать. В перспективе мы и так планировали перейти на отдельный чемпионат. Ну вот, обстоятельства нам помогли. Пока трудно оценить. Надо, чтобы хотя бы сезон прошел, и мы какие-то выводы сможем сделать.

Виталий Гурков:

Вернемся к Европейским играм. Целых 15 медалей было завоевано нашими спортсменами. Но, по-моему, всего лишь три золотые. Оглядываясь назад – можно ли было рассчитывать на большее? Дмитрий Базылев:

Я бы не сказал, что «всего лишь» три золотых. Это хороший результат. Но, конечно же, мы могли и подсознательно где-то надеялись и рассчитывали, что можем завоевать больше. У нас сильная команда, все очень опытные спортсмены. Мы целенаправленно готовились к этому старту. Дмитрий Базылев: выступление сборной на II Европейских играх считаю успешным, но как у тренера есть сожаления Но единственное, конечно, у нас много возрастных спорстменов. Но сплав молодости и опыта нам помог. Где-то опытные спортсмены, которых все уже очень хорошо знают, все на них готовились, знали, кто как борется. Плюс жребий выпал у некоторых с основными соперниками в первой схватке, а это очень ответственно и трудно – схватка первая. Не у всех это получилось. Но, тем не менее, молодость своим напором и жаждой к победе помогла. Это Вера Гореликова, Анжела Жилинская, Александр Кокша.

То, что самбо неолимпийский вид спорта – это серьезный недостаток Кристина Момот:

Самбо – это неолимпийский вид спорта, поэтому финансирование у него тоже неолимпийское. А за счет чего держится белорусское самбо? Дмитрий Базылев:

Да, это серьезный недостаток. Очень большая конкуренция среди видов единоборств, среди которых много олимпийских видов спорта. Видов борьбы олимпийских. Естественно, человеческий фактор и человеческие резервы – немножко мы в этом проигрываем. Поэтому наша основная задача – сделать акцент на резерв, на воспитание этого резерва. И на развитие самбо в регионах. Виталий Гурков:

Дмитрий, вы долгое время были старшим тренером национальной сборной. Сейчас уже возглавили команду. Какие цели и задачи вы перед собой ставите?

Дмитрий Базылев:

Конечно же, поддержать высокий уровень команды, удержать команду на высоком уровне уже достигнутых результатов. По максимуму привлечь в команду молодежь, пока еще наши возрастные спортсмены в команде и могут их подтащить за собой. Пока достойную смену не подготовят – так просто мы их не отпустим Виталий Гурков:

Воспитать смену? Дмитрий Базылев:

Да, воспитать смену, передать опыт. Поэтому задача – максимум привлечь молодежи. Кристина Момот:

Вы говорите про возраст. А кто-то собирается уходить? Карьеру заканчивать? Дмитрий Базылев:

Ну, пока еще все в строю. И пока достойную смену не подготовят – так просто мы их не отпустим.