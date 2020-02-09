«Задача – максимум привлечь молодежи». Дмитрий Базылев о реформах в самбо и резервах белорусской команды
Новости Беларуси. Кто бойцовские качества проявляет регулярно, так это белорусские самбисты. На вторых Европейских играх они выиграли 15 медалей, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
А затем случился информационный вакуум. Да и вообще о самбо, как правило, вспоминают от силы пару раз в год после топ-турниров. Мы решили исправить эту ситуацию и пригласили к нам в гости главного тренера сборной Беларуси Дмитрия Базылева.
Сейчас мы готовимся к международному турниру категории «А» на призы Президента Беларуси
Кристина Момот, СТВ:
Чем живет сборная Беларуси, к чему готовится?
Дмитрий Базылев:
У нас начало сезона. Сейчас мы готовимся к международному турниру категории «А» на призы Президента Беларуси. Это традиционный турнир, 24-й по счету. Он пройдет в полноценном формате. Единственное, поменялся сейчас регламент. Это был открытый чемпионат Республики Беларусь, теперь это турнир категории «А». Допускается от Беларуси четыре человека в весовой категории.
Кристина Момот:
То есть выше этого турнира нет?
Дмитрий Базылев:
Да. Только чемпионат Европы и чемпионат мира. Этот турнир останется для нас отборочным. Будем смотреть, кто в какой форме. Победители заслужат право участвовать в чемпионате Европы.
Виталий Гурков, СТВ:
Вы рады этим изменениям?
Дмитрий Базылев:
Пока трудно сказать. В перспективе мы и так планировали перейти на отдельный чемпионат. Ну вот, обстоятельства нам помогли. Пока трудно оценить. Надо, чтобы хотя бы сезон прошел, и мы какие-то выводы сможем сделать.
Виталий Гурков:
Вернемся к Европейским играм. Целых 15 медалей было завоевано нашими спортсменами. Но, по-моему, всего лишь три золотые. Оглядываясь назад – можно ли было рассчитывать на большее?
Дмитрий Базылев:
Я бы не сказал, что «всего лишь» три золотых. Это хороший результат. Но, конечно же, мы могли и подсознательно где-то надеялись и рассчитывали, что можем завоевать больше. У нас сильная команда, все очень опытные спортсмены. Мы целенаправленно готовились к этому старту.
Дмитрий Базылев: выступление сборной на II Европейских играх считаю успешным, но как у тренера есть сожаления
Но единственное, конечно, у нас много возрастных спорстменов. Но сплав молодости и опыта нам помог. Где-то опытные спортсмены, которых все уже очень хорошо знают, все на них готовились, знали, кто как борется. Плюс жребий выпал у некоторых с основными соперниками в первой схватке, а это очень ответственно и трудно – схватка первая. Не у всех это получилось. Но, тем не менее, молодость своим напором и жаждой к победе помогла. Это Вера Гореликова, Анжела Жилинская, Александр Кокша.
То, что самбо неолимпийский вид спорта – это серьезный недостаток
Кристина Момот:
Самбо – это неолимпийский вид спорта, поэтому финансирование у него тоже неолимпийское. А за счет чего держится белорусское самбо?
Дмитрий Базылев:
Да, это серьезный недостаток. Очень большая конкуренция среди видов единоборств, среди которых много олимпийских видов спорта. Видов борьбы олимпийских. Естественно, человеческий фактор и человеческие резервы – немножко мы в этом проигрываем. Поэтому наша основная задача – сделать акцент на резерв, на воспитание этого резерва. И на развитие самбо в регионах.
Виталий Гурков:
Дмитрий, вы долгое время были старшим тренером национальной сборной. Сейчас уже возглавили команду. Какие цели и задачи вы перед собой ставите?
Дмитрий Базылев:
Конечно же, поддержать высокий уровень команды, удержать команду на высоком уровне уже достигнутых результатов. По максимуму привлечь в команду молодежь, пока еще наши возрастные спортсмены в команде и могут их подтащить за собой.
Пока достойную смену не подготовят – так просто мы их не отпустим
Виталий Гурков:
Воспитать смену?
Дмитрий Базылев:
Да, воспитать смену, передать опыт. Поэтому задача – максимум привлечь молодежи.
Кристина Момот:
Вы говорите про возраст. А кто-то собирается уходить? Карьеру заканчивать?
Дмитрий Базылев:
Ну, пока еще все в строю. И пока достойную смену не подготовят – так просто мы их не отпустим.
Кристина Момот:
Недавно в Стайках проходило первенство Беларуси по самбо. Вы кого-то среди участников увидели потенциальном резерве команды?
Дмитрий Базылев:
Очень внимательно наблюдал за этими соревнованиями. Но, к сожалению, меньше, чем хотелось бы. Но ребята есть. И, как я уже говорил, задача их сохранить. Подтянуть поближе к сборной, заинтересовать их. Так сказать, не потерять их на этом этапе очень сложном. На переходе из юниоров во взрослые многие ребята теряются, перед ними стоит выбор – либо учиться. Главное, наверное, грамотно, доступно и привлекательно для них обрисовать их перспективы на будущее и тем самым оставить их все-таки в спорте.