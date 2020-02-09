«Мы всегда приезжаем и выкладываемся». Рассматриваем состав белорусской хоккейной сборной перед ЧМ

В первый день мы проиграли хозяевам льда 3:4. У нас забрасывали Павлович, Боголейша и Мартынов. Затем подопечные Михаила Захарова минимально уступили олимпийской сборной России. Единственная шайба была заброшена только в третьем периоде. Ее автор – Даниил Мироманов. Таким образом, в турнирной таблице мы последние.

Тревожный звонок перед чемпионатом мира. А ведь до главного старта года уже рукой подать – первенство планеты пройдет в мае. Конечно, можно сказать, что наша команда была далеко не в оптимальном составе. Это действительно так. Но и соперники на мире у нас будут куда более серьезные. Поэтому беспокойство результаты сборной вызывают вполне реальное.