Забили и Александр, и Николай Лукашенко. Хоккейная команда Президента обыграла сборную Гродненской области

Новости Беларуси. Уверенная победа – 8:1! Хоккейная команда Президента Беларуси сегодня, 11 февраля, обыграла сборную Гродненской области. И это четвертая победа дружины главы государства в матчах 16-х Республиканских соревнований среди любителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хозяева площадки уже со старта проявили напористость. В первые 6 минут в ворота противников отправились четыре шайбы. Автором одной из них стал Александр Лукашенко. В середине второго периода отличились сын и отец, Артем и Олег Антоненко. Успех закрепил Николай Лукашенко – 7:0. И лишь в последней 20-минутке гродненской дружине удалось забить единственный гол. А команда Президента очередным ударом и вовсе не оставила противнику никаких шансов.

Степан Горячевских, вратарь команды Президента:

С каждым годом больше ребят, которые недавно еще играли в профессиональный хоккей, они переходят на этот уровень и тем самым не дают нам расслабляться. Да, нам с каждым годом тяжелее. Но мы поэтому и сделали свой выбор. И хотим продолжать так же тяжело работать, чтобы потом наслаждаться победами.

Дмитрий Юдин, защитник команды Гродненской области:

Прекрасная атмосфера. Все поддерживают не только команду Президента, но и нас. Поэтому мы всегда рады сюда приехать.

Матч традиционно проходил при полных трибунах. Зрители горячо поддерживали тех, кто вышел на лед. Высокий статус и уровень турнира объясняются далеко не только личным участием в нем главы государства. Это настоящий праздник спорта, который охватывает всю страну.

Очень интересный матч. Это море положительных эмоций!

Атмосфера! Все болеют, все радостные. С детьми здорово провести так утро субботы.

Круто, первый раз здесь. Надеюсь, что не последний.