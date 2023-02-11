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Забили и Александр, и Николай Лукашенко. Хоккейная команда Президента обыграла сборную Гродненской области

11 февраля 2023 14:21
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Новости Беларуси. Уверенная победа – 8:1! Хоккейная команда Президента Беларуси сегодня, 11 февраля, обыграла сборную Гродненской области. И это четвертая победа дружины главы государства в матчах 16-х Республиканских соревнований среди любителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Забили и Александр, и Николай Лукашенко. Хоккейная команда Президента обыграла сборную Гродненской области-1

Хозяева площадки уже со старта проявили напористость. В первые 6 минут в ворота противников отправились четыре шайбы. Автором одной из них стал Александр Лукашенко. В середине второго периода отличились сын и отец, Артем и Олег Антоненко. Успех закрепил Николай Лукашенко – 7:0. И лишь в последней 20-минутке гродненской дружине удалось забить единственный гол. А команда Президента очередным ударом и вовсе не оставила противнику никаких шансов.

Забили и Александр, и Николай Лукашенко. Хоккейная команда Президента обыграла сборную Гродненской области-4

Степан Горячевских, вратарь команды Президента:
С каждым годом больше ребят, которые недавно еще играли в профессиональный хоккей, они переходят на этот уровень и тем самым не дают нам расслабляться. Да, нам с каждым годом тяжелее. Но мы поэтому и сделали свой выбор. И хотим продолжать так же тяжело работать, чтобы потом наслаждаться победами.

Забили и Александр, и Николай Лукашенко. Хоккейная команда Президента обыграла сборную Гродненской области-7

Дмитрий Юдин, защитник команды Гродненской области:
Прекрасная атмосфера. Все поддерживают не только команду Президента, но и нас. Поэтому мы всегда рады сюда приехать.

Забили и Александр, и Николай Лукашенко. Хоккейная команда Президента обыграла сборную Гродненской области-10

Матч традиционно проходил при полных трибунах. Зрители горячо поддерживали тех, кто вышел на лед. Высокий статус и уровень турнира объясняются далеко не только личным участием в нем главы государства. Это настоящий праздник спорта, который охватывает всю страну.

Забили и Александр, и Николай Лукашенко. Хоккейная команда Президента обыграла сборную Гродненской области-13

Очень интересный матч. Это море положительных эмоций!

Забили и Александр, и Николай Лукашенко. Хоккейная команда Президента обыграла сборную Гродненской области-16

Атмосфера! Все болеют, все радостные. С детьми здорово провести так утро субботы.

Забили и Александр, и Николай Лукашенко. Хоккейная команда Президента обыграла сборную Гродненской области-19

Круто, первый раз здесь. Надеюсь, что не последний.

Забили и Александр, и Николай Лукашенко. Хоккейная команда Президента обыграла сборную Гродненской области-22

Традиционно не обошлось без подарков от Президентского спортивного клуба. В финале игры десятки игрушек достались самым активным болельщикам. Добавим, после этой победы на счету ледовой дружины главы государства 9 турнирных очков. Хоккеисты Минской области отстают на 3 балла. Завершится первый этап соревнований в марте.

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# Хоккей Беларуси # Александр Лукашенко # Николай Лукашенко # Артем Антоненко # Олег Антоненко # Степан Горячевских # Дмитрий Юдин # Фотофакт

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