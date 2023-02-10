Молодёжная сборная Беларуси по хоккею обыграла россиян на Кубке Будущего

В Минске продолжается международный турнир по хоккею «Кубок Будущего», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участие в соревнованиях принимают молодежные сборные Беларуси и Казахстана, укомплектованные игроками до 20 лет, а также юниорские сборные России до 17 и до 18 лет.

Открывали программу 10 февраля дружина Казахстана U-20 и сборная России U-18. Несмотря на разницу в возрасте, россияне камня на камне не оставили от своих соперников. Команда Казахстана была разгромлена – 0:9. Белорусская «молодежка» сразилась с дружиной России до 17 лет. Счет – 3:1 в пользу наших юниоров.