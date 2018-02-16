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Анна Гуськова: «Эмоции были очень сильные, когда я увидела первое место»

16 февраля 2018 16:08
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Новости Беларуси. Фристайлистка Анна Гуськова стала олимпийской чемпионкой в лыжной акробатике.  

Фристайлистка Анна Гуськова стала Кавалером ордена Отечества III степени  

25-летняя спортсменка принесла сборной Беларуси первую медаль на ОИ-2018. Она не до конца сама еще верит, что стала чемпионкой. В комментарии СТВ Анна поделилась своими эмоциями.  

Анна Гуськова, олимпийская чемпионка:  
Эмоции были очень сильные, когда я увидела первое место. Тогда я действительно заплакала, потому что не поверила. Сейчас я не знаю… Состояние такое – либо сильной усталости, либо потому, что слишком много людей окружает. Тем более близкие сейчас в стороночке, а много людей, которых я не знаю, хотя я вроде коммуникабельный человек. Но волнуюсь и стесняюсь говорить что-то на камеру. А так все здорово.  

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Юлия Бешанова, СТВ:  
Чего стоила эта медаль? Насколько к ней был тяжел путь?  

Анна Гуськова:  
Я действительно ней шла очень долго, именно что касается с Сочи. Но с Сочи тогда неосознанно. Сейчас меня начало бодрить то, что у меня начался сезон с первого места. Это меня очень сильно подбодрило, ведь когда начинается хорошо сезон, тебе хочется побеждать дальше, как у нас было с Ксю Ментао. Мы шли прямо один к одному, и мне хотелось побеждать, что действительно подтолкнуло меня работать упорно.  

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# Анна Гуськова # Зимняя Олимпиада – 2018

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