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«Спасибо»: как Домрачева поздравила Гуськову с олимпийским золотом

16 февраля 2018 13:48
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Новости Беларуси. Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева поздравила фристайлистку Анну Гуськову с победой на Играх. 

Спортсменка адресовала теплые слова в адрес Гуськовой на своей странице в Instagram. 

Дарья Домрачева (орфография и пунктуация автора сохранены): 
АНЕЧКА!!!!!!! СПАСИИИБО!!!!!!! УМНИЧКА!   

«Спасибо»: как Домрачева поздравила Гуськову с олимпийским золотом-1

 

25-летняя фристайлистка Анна Гуськова была одним из основных претендентов на медаль. После первой попытки Анна Гуськова была на первой строчке, а после второй попытки оказалась на четвертой позиции. Олимпийская чемпионка Сочи Алла Цупер остановилась в шаге от пьедестала.  

Что известно о белорусской фристайлистке Анне Гуськовой 

«Спасибо»: как Домрачева поздравила Гуськову с олимпийским золотом-4

 

Уже завтра у белорусской биатлонистки будет шанс побороться за медаль. 17 февраля в Пхёнчхане состоится гонка с массовым стартом, в которой примет участие и Дарья Домрачева. 

# Дарья Домрачева # Фотофакт # Анна Гуськова # Зимняя Олимпиада – 2018

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