«Спасибо»: как Домрачева поздравила Гуськову с олимпийским золотом

Новости Беларуси. Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева поздравила фристайлистку Анну Гуськову с победой на Играх.
Спортсменка адресовала теплые слова в адрес Гуськовой на своей странице в Instagram.
Дарья Домрачева (орфография и пунктуация автора сохранены):
АНЕЧКА!!!!!!! СПАСИИИБО!!!!!!! УМНИЧКА!
25-летняя фристайлистка Анна Гуськова была одним из основных претендентов на медаль. После первой попытки Анна Гуськова была на первой строчке, а после второй попытки оказалась на четвертой позиции. Олимпийская чемпионка Сочи Алла Цупер остановилась в шаге от пьедестала.
Что известно о белорусской фристайлистке Анне Гуськовой
Уже завтра у белорусской биатлонистки будет шанс побороться за медаль. 17 февраля в Пхёнчхане состоится гонка с массовым стартом, в которой примет участие и Дарья Домрачева.