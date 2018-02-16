«Спасибо»: как Домрачева поздравила Гуськову с олимпийским золотом

Новости Беларуси. Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева поздравила фристайлистку Анну Гуськову с победой на Играх. Спортсменка адресовала теплые слова в адрес Гуськовой на своей странице в Instagram. Дарья Домрачева (орфография и пунктуация автора сохранены):

АНЕЧКА!!!!!!! СПАСИИИБО!!!!!!! УМНИЧКА!

25-летняя фристайлистка Анна Гуськова была одним из основных претендентов на медаль. После первой попытки Анна Гуськова была на первой строчке, а после второй попытки оказалась на четвертой позиции. Олимпийская чемпионка Сочи Алла Цупер остановилась в шаге от пьедестала. Что известно о белорусской фристайлистке Анне Гуськовой