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«За одинаковые нарушения игроков «Динамо» удаляют, а СКА нет». Разбираем скандальный матч с экспертами, хоккеистами и фанатами

07 марта 2021 18:43
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Новости Беларуси. 7 марта много внимания в сети спортивной теме – на хоккейных форумах, она на устах у болельщиков и хоккейных экспертов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:
Минское «Динамо» провело три из четырех матчей четвертьфинальной стадии плей-офф конференций КХЛ. И все встречи получились неоднозначными с точки зрения судейства – что в Питере, что в Минске. СКА давно примерил на себя лавры команды, которой симпатизируют судьи. Это почувствовали на себе хоккеисты «Динамо» уже с первой игры. Питерцы нарушают правила – судьи ноль внимания. Белорусы идут в борьбу – фол. Даже малейшее касание! И это мы о хоккее говорим, который куда более силовой вид спорта изначально, с футболом не сравнить! Не мне вам рассказывать, как при равной борьбе можно сломать игру. Достаточно несколько раз свистнуть не в ту сторону и применить неоправданно жесткое наказание к одной из команд, напрочь проигнорировав такое же со стороны другой.

Фанаты зачастую очень точны в своих высказываниях и могут позволить больше, чем спортивные чиновники. «СКА не может – судья поможет» – красноречиво, правда? Кричалка известна на многих ледовых аренах КХЛ, так что дело точно не в минском «Динамо» как таковом.

Наталья Федорцова продолжит.

«За одинаковые нарушения игроков «Динамо» удаляют, а СКА нет». Разбираем скандальный матч с экспертами, хоккеистами и фанатами -1

Хоккейное минское «Динамо» нечасто радует болельщиков играми плей-офф. Но в 2021 году команда попала в заветную восьмерку, показав в сезоне, что может обыгрывать таких грандов, как СКА и ЦСКА. Однако есть на льду действующие лица, которые «зубрам» не под силу, какую тактику ни выбирай. С «особым» судейством матчей с участием некоторых команд за столько лет уже можно было бы привыкнуть. То лайнсмены офсайд не заметят, то во время подножки моргнут, а за клюшку соперника хоккеист и вовсе сам зацепился – бывает. В регулярном чемпионате, где борьба идет за очки, такие ошибки не вызывают сильного резонанса. Другое дело – плей-офф. Матчи на выбывание. Тут любая ошибка судьи может стать фатальной для одной из команд.

«За одинаковые нарушения игроков «Динамо» удаляют, а СКА нет». Разбираем скандальный матч с экспертами, хоккеистами и фанатами -4

Особенно неприятно, когда почти 12 тысяч болельщиков приходят посмотреть хоккей, а им предлагают цирк. И если до овертайма все было по справедливости, то потом… «Динамо» удаляется за задержку игры. Объективно.

«За одинаковые нарушения игроков «Динамо» удаляют, а СКА нет». Разбираем скандальный матч с экспертами, хоккеистами и фанатами -7

А вот схожий эпизод у СКА. Но здесь свисток судьи молчит, соперник продолжает играть в полном составе.

«За одинаковые нарушения игроков «Динамо» удаляют, а СКА нет». Разбираем скандальный матч с экспертами, хоккеистами и фанатами -10

А вот еще один эпизод. Удаление Зака Митчела. За игру высоко поднятой клюшкой. Объективно. Но... Вот момент, когда нашему Шейну Принсу попадают клюшкой.

«За одинаковые нарушения игроков «Динамо» удаляют, а СКА нет». Разбираем скандальный матч с экспертами, хоккеистами и фанатами -13

Где свисток арбитров? Нет свистка арбитров. Есть только свист трибун. И только когда судьи удалили максимально возможное количество игроков «Динамо», команды стали играть в формате пять на три, СКА реализовал численное преимущество. Не удивительно, что на лед полетели бутылки. Красноречиво отреагировал и Роб Клинкхаммер, выйдя из бокса штрафников. Ведь это его удалили последним.

«За одинаковые нарушения игроков «Динамо» удаляют, а СКА нет». Разбираем скандальный матч с экспертами, хоккеистами и фанатами -16

После игры в интернете появились вот такие шутки.

«За одинаковые нарушения игроков «Динамо» удаляют, а СКА нет». Разбираем скандальный матч с экспертами, хоккеистами и фанатами -19

«За одинаковые нарушения игроков «Динамо» удаляют, а СКА нет». Разбираем скандальный матч с экспертами, хоккеистами и фанатами -21

Хватало вопросов и у тех болельщиков, кто был на трибунах «Минск-Арены».

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Многочисленные возмущения белорусской стороны не остались без внимания. Вот что ответили в КХЛ.

«За одинаковые нарушения игроков «Динамо» удаляют, а СКА нет». Разбираем скандальный матч с экспертами, хоккеистами и фанатами -24

Алексей Анисимов, вице-президент, главный арбитр КХЛ:
Удаления в овертайме матча «Динамо» – СКА были оправданными со стороны арбитров. В первом случае Зак Митчелл попал клюшкой по лицу Линдену Вею, а затем Роб Клинхкаммер нанес удар клюшкой по клюшке Владимира Ткачева.

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«За одинаковые нарушения игроков «Динамо» удаляют, а СКА нет». Разбираем скандальный матч с экспертами, хоккеистами и фанатами -27

Алексей Шевченко, российский журналист:
Кто вообще оспаривал удаление? Здесь никто не оспаривал. Вопрос в другом, что за одинаковые нарушения игроков минского «Динамо» удаляют, а игроков СКА нет. Вот у меня основная претензия к этой серии.

Не оставили эпизод без внимания и в белорусской федерации хоккея.

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# Хоккей Беларуси # Евгений Поболовец # Наталья Федорцова # Алексей Шевченко # Зак Митчелл # Шейн Принс # Роб Клинкхаммер # Фотофакт

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