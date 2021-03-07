«За одинаковые нарушения игроков «Динамо» удаляют, а СКА нет». Разбираем скандальный матч с экспертами, хоккеистами и фанатами

Новости Беларуси. 7 марта много внимания в сети спортивной теме – на хоккейных форумах, она на устах у болельщиков и хоккейных экспертов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Евгений Поболовец, СТВ:

Минское «Динамо» провело три из четырех матчей четвертьфинальной стадии плей-офф конференций КХЛ. И все встречи получились неоднозначными с точки зрения судейства – что в Питере, что в Минске. СКА давно примерил на себя лавры команды, которой симпатизируют судьи. Это почувствовали на себе хоккеисты «Динамо» уже с первой игры. Питерцы нарушают правила – судьи ноль внимания. Белорусы идут в борьбу – фол. Даже малейшее касание! И это мы о хоккее говорим, который куда более силовой вид спорта изначально, с футболом не сравнить! Не мне вам рассказывать, как при равной борьбе можно сломать игру. Достаточно несколько раз свистнуть не в ту сторону и применить неоправданно жесткое наказание к одной из команд, напрочь проигнорировав такое же со стороны другой. Фанаты зачастую очень точны в своих высказываниях и могут позволить больше, чем спортивные чиновники. «СКА не может – судья поможет» – красноречиво, правда? Кричалка известна на многих ледовых аренах КХЛ, так что дело точно не в минском «Динамо» как таковом. Наталья Федорцова продолжит.

Хоккейное минское «Динамо» нечасто радует болельщиков играми плей-офф. Но в 2021 году команда попала в заветную восьмерку, показав в сезоне, что может обыгрывать таких грандов, как СКА и ЦСКА. Однако есть на льду действующие лица, которые «зубрам» не под силу, какую тактику ни выбирай. С «особым» судейством матчей с участием некоторых команд за столько лет уже можно было бы привыкнуть. То лайнсмены офсайд не заметят, то во время подножки моргнут, а за клюшку соперника хоккеист и вовсе сам зацепился – бывает. В регулярном чемпионате, где борьба идет за очки, такие ошибки не вызывают сильного резонанса. Другое дело – плей-офф. Матчи на выбывание. Тут любая ошибка судьи может стать фатальной для одной из команд.

Особенно неприятно, когда почти 12 тысяч болельщиков приходят посмотреть хоккей, а им предлагают цирк. И если до овертайма все было по справедливости, то потом… «Динамо» удаляется за задержку игры. Объективно.

А вот схожий эпизод у СКА. Но здесь свисток судьи молчит, соперник продолжает играть в полном составе.

А вот еще один эпизод. Удаление Зака Митчела. За игру высоко поднятой клюшкой. Объективно. Но... Вот момент, когда нашему Шейну Принсу попадают клюшкой.

Где свисток арбитров? Нет свистка арбитров. Есть только свист трибун. И только когда судьи удалили максимально возможное количество игроков «Динамо», команды стали играть в формате пять на три, СКА реализовал численное преимущество. Не удивительно, что на лед полетели бутылки. Красноречиво отреагировал и Роб Клинкхаммер, выйдя из бокса штрафников. Ведь это его удалили последним.

После игры в интернете появились вот такие шутки.

Хватало вопросов и у тех болельщиков, кто был на трибунах «Минск-Арены». «Эти удаления на грани фола». Депутат Виталий Уткин прокомментировал итоги хоккейного матча «Динамо» – СКА Многочисленные возмущения белорусской стороны не остались без внимания. Вот что ответили в КХЛ.

Алексей Анисимов, вице-президент, главный арбитр КХЛ:

Удаления в овертайме матча «Динамо» – СКА были оправданными со стороны арбитров. В первом случае Зак Митчелл попал клюшкой по лицу Линдену Вею, а затем Роб Клинхкаммер нанес удар клюшкой по клюшке Владимира Ткачева. «Очень жаль, что вот так ломают игры судьи». Белорусский хоккеист Олег Антоненко о матче «Динамо» и СКА